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4. Uluslararası Mardin Bienali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 22:43 | Son Güncelleme

Bu yılki teması "Sözden Öte" olan bienalde 18'i yabancı 50 sanatçı, kentin tarihi mekanlarında sanatlarını icra edecek - Bienal kapsamında İranlı sanatçı Parastou Forouhar'ın, Mor Efram Manastırı'nda ''Portreler'' isimli illüstrasyon ve dijital çizim serisi ilgi gördü

MARDİN (AA) - Mardin'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Mardin Bienali" başladı.

Mardin Sinema Derneği'nin ev sahipliğinde "Sözden Öte" temasıyla Mor Efram Manastırı'nda başlayan bienale, İngiltere, Almanya, Yunanistan, Gürcistan, Irak ve İran gibi ülkelerden sanatçılar katıldı.

Döne Otyam direktörlüğünde, küratörlüğünü Fırat Arapoğlu, Nazlı Gürlek ve Derya Yücel'in yaptığı bienalde, 18'i yabancı 50 sanatçı, 4 Haziran'a kadar Alman Karargahı, Mor Efram Manastırı, Meryem Ana Kilisesi, Yıldız Hamamı, Mardin Müzesi başta olmak üzere tarihi mekanlarda ve çarşılarda performans sergileyecek.

Bienal direktörü Otyam, yaptığı açıklamada, bianelin bu yıl yoğun ilgi gördüğünden dolayı katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Bienalin Mardin turizmine de katkı sunduğuna dikkati çeken Otyam, "Son derece heyecanlıyım. Bu 4'üncü bienalimiz, 50 sanatçımız katılıyor." ifadesini kullandı.

İranlı sanatçı Parastou Forouhar'ın, Mor Efram Manastırı'nda ''Portreler'' isimli illüstrasyon ve dijital çizim serisi ilgi gördü.

Forouhar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mardin'de bulunmaktan ve bienale katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Portreler" isimli çalışması hakkında bilgi veren Forouhar, şunları söyledi:

''Uzaktan baktığınızda ilk etapta portre olarak görülüyor ama yaklaştığınızda bunun portreden çok daha fazla olduğunu, iki figürün bir mücadelesini görürsünüz. Daha önce İstanbul'da bir programa katılmıştım. İlk defa Mardin'e geliyoruz. Mardin'i gerçekten çok sevdim. Çalışmam burada anlam buldu. Burada olmaktan, bienale katılmaktan çok mutluyum.''

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