4. Uluslararası Mardin Bienali yarın başlıyor

MARDİN (AA) - Mardin'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası Mardin Bienali" yarın başlıyor.

"Sözden Öte" temasıyla Mor Efram Manastırı'nda gerçekleştirilecek ve bir ay sürecek bienalde, 18'i yabancı 50 sanatçı, Alman Karargahı, Mor Efram Manastırı, Meryem Ana Kilisesi, Yıldız Hamamı, Mardin Müzesi başta olmak üzere tarihi mekanlarda ve çarşılarda performans sergileyecek.

Döne Otyam'ın direktörlüğünde, Mardin Sinema Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen bienalin bu yıl küratörlüğünü Fırat Arapoğlu, Nazlı Gürlek ve Derya Yücel yapacak.

Bienale katılan 50 sanatçı sanatlarını sergileme imkanı bulacak, konuşmalar, gösterimler ve atölyelerle etkin bir program sunulacak.

Sözün ötesinde bakışın, bedenin ve mekanın diliyle anlatımlarda bulunulmasının amaçlandığı bienale, İngiltere, Almanya, Gürcistan, Irak ve İran gibi ülkelerden de katılım olacak.

