"4. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi" ve "Su ve Çevre Fuarı"

Bursa'da, Network Fuarcılık tarafından, Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Su ve Çevre Fuarı" ile "4. Uluslararası Su ve Çevre Kongresi" başladı. Türkiye Baraj Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Tosun, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, suyu doğru bir şekilde kullanabilmenin ve bu anlamda yapılacak çalışmaların çevreyi koruyacak şekilde gerçekleşmesi için gayret sarf ettiklerini söyledi. Yerkürenin yüzde 97'si tuzlu, yüzde 3'ünün de tatlı su olduğunu belirten Tosun, "Bu tatlı su kaynaklarının çok önemli bir bölümü, buzullarda yer alıyor. Ancak binde 3 seviyesindeki tatlı su kaynaklarını kullanabiliyoruz. Tatlı su kaynaklarını çok doğru bir şekilde kullanmanın yolunu aramamız lazım." diye konuştu. - "Türkiye 'su zengini' değil" Tosun, ülkedeki su kaynaklarını etkili kullanabilmenin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Türkiye'de akışa geçen su miktarı, yaklaşık 185 milyar metreküp, kullanılabilir su ise 98 milyar metreküp. Bu suyun yaklaşık yüzde 73'ü sulamada kullanılıyor. Bunun yüzde 16'sı içme suyu, sanayide ise yüzde 11'i kullanılıyor. Gelişmiş ülkelerde sulamada kullanılan su miktarı çok daha düşük, yüzde 40-45 seviyesinde. Ülkemizde bu yönde yapılan çok önemli çalışmalar var. Evsel kullanım için su miktarımız, 5 milyar metreküp. Bunun 900 bin metreküpü kaynakladan, 1,5 milyar metreküpü yer altı suyunda ve yaklaşık 2,5 milyar metreküpü barajlardan temin ediliyor."

"Ülkemizdeki su kaynaklarının doğru bir şekilde kullanılabilmesi için depolama miktarlarını artırmak gerekiyor." diyen Tosun, Türkiye'de çok önemli su kaynakları olduğunu ancak Türkiye'nin "su zengini" olmadığını ifade etti. Tatlı su kaynaklarının daha fazla depolanması gerektiğine dikkati çeken Tosun, şöyle devam etti: "Mevcut su yapılarının özellikle barajların ekonomik ömürlerinin artırılması lazım. Yani 50-75 yıl için planlanan barajların ömrü, daha üst seviyelere çekilmeli. Su, enerji ve gıda üçlemesini doğru bir şekilde hayata geçirmemiz lazım. Öyle bir noktaya gidiyoruz ki paramız olsa bile gıda temin edemeyeceğimiz şartları yaşayabiliriz. O nedenle gıda temini ve güvenliğiyle ilgili çalışmalar yapılmalı. Türkiye, 70'li yıllardan bu yana kendi su ve toprak kaynaklarını doğru kullanabilmek için ileri projeler geliştiriyor." - "En önemli su kaynakları, yer altı sularıdır" Su Vakfı Başkanı ve İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekai Şen, bir ülkede petrol, gıda ve su emniyetinin çok önemli olduğunu anlattı.