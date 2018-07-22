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"4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 12:35 | Son Güncelleme

Türk dünyasından 6 ülkeden temsilcilerin katıldığı sempozyumda 112 bildiri sunuldu

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saim Ateş, Türk dünyasının turizmle ilgili sorunlarının ele alındığı ve 6 ülkeden temsilcilerin katıldığı sempozyumda 112 bildiri sunulduğunu belirtti.

Kastamonu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu" sona erdi.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumun oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Sempozyumun, Kastamonu Üniversitesi öncülüğünde başlatıldığını kaydeden Ateş, "Sempozyumun ilki üniversitemizde yapılmıştı. Aslında bu yıl sıra Kırgızistan Talas Üniversitesindeydi. Kastamonu'nun Türk Dünyası Kültür Başkenti olması nedeniyle bu sempozyumu burada yapmak için ricacı olduk. Talas Üniversitesi de bunu kabul etti. Kültür başkenti olarak bu organizasyonun dördüncüsünü yine ilimizde yapıyoruz." dedi.

Sempozyumun spesifik bir konusu olduğunu ifade eden Ateş, "Sempozyumda Türk dünyasının turizm problemleri masaya yatırıldı. Bildirileri de bu kapsamdan seçtik. Türkiye ile birlikte 6 farklı ülkeden 112 bildiri sunuldu." diye konuştu.

Oturumlarda önemli sonuçlar alındığını belirten Ateş, şöyle devam etti:

"Türk dünyasından bütün ülkelerin ve muhtar cumhuriyetlerin bu sempozyuma dahil olması için çalışma yapılmasına karar verildi. Şu anda birkaç Türk cumhuriyeti tarafından bu sempozyum yürütülüyor. Bunu genişleterek diğer kardeş ülkeleri de dahil etmek istiyoruz. Turizm konusunda üniversiteler arasında anlaşmalar imzalandı. Diğer bir sonuç ise Türk devletleri arasında ortak bir müfredatta mutabakata varıp bütün ülkelerde anlaşılabilir bir Türkçe için çalışma yapılmasına karar verildi."

Türkiye'nin turizmde önemli bir yerde olduğunu aktaran Ateş, şunları söyledi:

"Türkiye'nin turizm açısından Türk dünyası içindeki yeri hissedilir derecede önde. Katılımcıların da düşüncesi Türkiye'nin turizmde hem dünyada hem de Türk dünyasında önemli bir yerde olduğu yönündeydi. Hizmet sektörü Türkiye'de çok gelişti. Bu kazanımımızı Türk dünyası ile paylaşmamız noktasında ortak bir mutabakat oldu. Umuyoruz ki bu konu, kısa sürede uygulamaya geçecektir. Biz de bu avantajımızı kardeşlerimiz açısından pozitif olarak kullanacağız."

Ateş, bildirilerin ardından katılımcılara Kastamonu'nun tarihi ve turistik yerlerinin gezdirildiğini kaydetti.

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