4. Uluslararası Urla Enginar Festivali başladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Reseau Delice (Dünya Gurme Şehirler Birliği) iş birliğiyle gerçekleştirilen 4. Uluslararası Urla Enginar Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

Jandarma kavşağında bir araya gelen kortej ekibi, bando eşliğinde festivalin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, renkli görüntülere sahne olan festivalin açılışında yaptığı konuşmada, 6 yaşından, 27'sine kadar tütün üreten bir ailenin çocuğu olarak çiftçilik yaptıklarını belirtti. Kocaoğlu, "Toprak anadır, toprak bakarsanız, severseniz, toprak sizi hiç ama hiç aç bırakmaz.” dedi.

Türkiye’de çiftçinin kan kaybettiğini ve üretemez hale geldiğini de vurgulayan Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizde belki aile mesleğimiz çiftçiliğin bende bıraktığı izle tarımın mutlaka ayağa kaldırılması gerektiğine inandım. Çiftçiye, hayvancılık yapana kırsalda yaşayan bütün insanlarımıza dokunacak projeler yaptık. Destekler verdik ve devam edeceğiz. Türkiye’de tarım üretimi yüzde 2,1 arttı. İzmir’de ise yüzde 5,5 arttı. Kırsalda yaşayanların gelir düzeyi arttı. Ziraat odaları vasıtasıyla teknolojik ürünler dağıtıldı."