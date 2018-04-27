HABER

4. Uluslararası Urla Enginar Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 14:54 | Son Güncelleme

Urlalıların 3 yıldır yüzünü güldüren Uluslararası Urla Enginar Festivali’nin dördüncüsü düzenlenen kortej ile başladı - Festivali takip etmek için yurt içinden ve dışından gelenlerle Urla ve yakın çevresindeki oteller ile pansiyonlar doldu - Dünya Gurme Şehirler Ağı, festival süresince İtalya, Fransa, Tunus, Fas, Cezayir, Beyrut’tan gelen şeflerle Türk şefleri bir araya getirecek

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Reseau Delice (Dünya Gurme Şehirler Birliği) iş birliğiyle gerçekleştirilen 4. Uluslararası Urla Enginar Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

Jandarma kavşağında bir araya gelen kortej ekibi, bando eşliğinde festivalin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, renkli görüntülere sahne olan festivalin açılışında yaptığı konuşmada, 6 yaşından, 27'sine kadar tütün üreten bir ailenin çocuğu olarak çiftçilik yaptıklarını belirtti. Kocaoğlu, "Toprak anadır, toprak bakarsanız, severseniz, toprak sizi hiç ama hiç aç bırakmaz.” dedi.

Türkiye’de çiftçinin kan kaybettiğini ve üretemez hale geldiğini de vurgulayan Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizde belki aile mesleğimiz çiftçiliğin bende bıraktığı izle tarımın mutlaka ayağa kaldırılması gerektiğine inandım. Çiftçiye, hayvancılık yapana kırsalda yaşayan bütün insanlarımıza dokunacak projeler yaptık. Destekler verdik ve devam edeceğiz. Türkiye’de tarım üretimi yüzde 2,1 arttı. İzmir’de ise yüzde 5,5 arttı. Kırsalda yaşayanların gelir düzeyi arttı. Ziraat odaları vasıtasıyla teknolojik ürünler dağıtıldı."

Protokol konuşmalarının ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi.

- Otellerde yer kalmadı

Bu yıl 1,5 milyon ziyaretçi hedefiyle düzenlenen festival öncesinde festivali takip etmek için yurt içi ve dışından gelen misafirlerle birlikte Urla ve yakın çevresindeki oteller ile pansiyonlar doldu. 3 gün sürecek festival boyunca ilçeye 1,5 milyon kişinin gelmesi bekleniyor.

Festivale aylardır hazırlanan girişimciler, enginar reçeli, enginar sabunu, enginar yemekleri ile enginar temalı hediyelik ve tekstil ürünlerini festivalde sunuyor.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak tadım atölyelerinde ayrıca "enginarlı kabak çiçeği tatlısı", "karidesli enginar mücver", "dereotlu enginarlı somon turşusu", "Fas usulü mor enginar", "Hollandez soslu enginar", "enginarlı karnıyarık", "ançuezli vinegret sos eşliğinde Urla Sakız enginarı", "enginarlı kiş", "enginarlı büzgü börek", "enginar çorbası", "enginar kroket", "enginar konservesi", 10 baharat eklenerek yapılan "enginar çayı", "enginar döneri" ve "enginar tatlısı" gibi lezzetleri de konuklara ikram edecek.

- Yabancı şefler hünerlerini sergileyecek

İzmir'in de üye olduğu Dünya Gurme Şehirler Ağı, Urla'daki festival süresince İtalya, Fransa, Tunus, Fas, Cezayir, Beyrut’tan gelen şeflerle Türk şefleri bir araya getirecek.

Tüm etkinlikler ile atölye çalışmaları ücretsiz gerçekleşecek ve Urla’daki eski tarifler ile göç mutfağı Doğal Sofra Urla Gönüllüleri tarafından uygulamalı konuklara aktarılacak.

Festivalin ikinci gününde Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Hayat Erkanal ve Dr. Yılmaz Karakoyunlu söyleşi gerçekleştirecek.

700 kişinin katili İzmir'de yakalandı700 kişinin katili İzmir'de yakalandı
Hastanede skandal taciz iddiası!Hastanede skandal taciz iddiası!
Eski milli futbolcu milletvekili adayı olduEski milli futbolcu milletvekili adayı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enginar festival izmir kortej tören Urla

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Zahmeti az getirisi yüksek

Zahmeti az getirisi yüksek

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

İlginizi Çekebilir

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

TEM'de korkunç kaza! Trafik durma noktasında

Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!

Darp edilen doktor olayında skandal taciz iddiası!

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

Rektörün 'Meral Akşener' paylaşımı olay yarattı

İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!

İstanbul Sultanahmet'te yangın otel yangını!

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

CHP'nin basın toplantısında gergin anlar! Bülent Tezcan'ın üzerine yürüdü

Eşini rahatsız edeni öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

Eşini rahatsız edeni öldürmüştü! Cezaevinde intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.