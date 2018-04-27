4. Uluslararası Urla Enginar Festivali başladı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Reseau Delice (Dünya Gurme Şehirler Birliği) iş birliğiyle gerçekleştirilen 4. Uluslararası Urla Enginar Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.
Jandarma kavşağında bir araya gelen kortej ekibi, bando eşliğinde festivalin yapıldığı Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, renkli görüntülere sahne olan festivalin açılışında yaptığı konuşmada, 6 yaşından, 27'sine kadar tütün üreten bir ailenin çocuğu olarak çiftçilik yaptıklarını belirtti. Kocaoğlu, "Toprak anadır, toprak bakarsanız, severseniz, toprak sizi hiç ama hiç aç bırakmaz.” dedi.
Türkiye’de çiftçinin kan kaybettiğini ve üretemez hale geldiğini de vurgulayan Kocaoğlu, şunları söyledi:
"Göreve geldiğimizde belki aile mesleğimiz çiftçiliğin bende bıraktığı izle tarımın mutlaka ayağa kaldırılması gerektiğine inandım. Çiftçiye, hayvancılık yapana kırsalda yaşayan bütün insanlarımıza dokunacak projeler yaptık. Destekler verdik ve devam edeceğiz. Türkiye’de tarım üretimi yüzde 2,1 arttı. İzmir’de ise yüzde 5,5 arttı. Kırsalda yaşayanların gelir düzeyi arttı. Ziraat odaları vasıtasıyla teknolojik ürünler dağıtıldı."
Protokol konuşmalarının ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi.
- Otellerde yer kalmadı
Bu yıl 1,5 milyon ziyaretçi hedefiyle düzenlenen festival öncesinde festivali takip etmek için yurt içi ve dışından gelen misafirlerle birlikte Urla ve yakın çevresindeki oteller ile pansiyonlar doldu. 3 gün sürecek festival boyunca ilçeye 1,5 milyon kişinin gelmesi bekleniyor.
Festivale aylardır hazırlanan girişimciler, enginar reçeli, enginar sabunu, enginar yemekleri ile enginar temalı hediyelik ve tekstil ürünlerini festivalde sunuyor.
Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak tadım atölyelerinde ayrıca "enginarlı kabak çiçeği tatlısı", "karidesli enginar mücver", "dereotlu enginarlı somon turşusu", "Fas usulü mor enginar", "Hollandez soslu enginar", "enginarlı karnıyarık", "ançuezli vinegret sos eşliğinde Urla Sakız enginarı", "enginarlı kiş", "enginarlı büzgü börek", "enginar çorbası", "enginar kroket", "enginar konservesi", 10 baharat eklenerek yapılan "enginar çayı", "enginar döneri" ve "enginar tatlısı" gibi lezzetleri de konuklara ikram edecek.
- Yabancı şefler hünerlerini sergileyecek
İzmir'in de üye olduğu Dünya Gurme Şehirler Ağı, Urla'daki festival süresince İtalya, Fransa, Tunus, Fas, Cezayir, Beyrut’tan gelen şeflerle Türk şefleri bir araya getirecek.
Tüm etkinlikler ile atölye çalışmaları ücretsiz gerçekleşecek ve Urla’daki eski tarifler ile göç mutfağı Doğal Sofra Urla Gönüllüleri tarafından uygulamalı konuklara aktarılacak.
Festivalin ikinci gününde Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Hayat Erkanal ve Dr. Yılmaz Karakoyunlu söyleşi gerçekleştirecek.
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