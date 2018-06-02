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"4. Ümmet İftarı" Sultanahmet Meydanı'nda yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 23:45 | Son Güncelleme

"4. Ümmet İftarı" Sultanahmet Meydanı'nda yapıldı

İSTANBUL (AA) - Sabah Namazı Devrimi gönüllülerince geleneksel "Ümmet İftarı" programı düzenlendi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Sultanahmet Meydan'ında 4. kez düzenlenen program, Sabah Namazı Devrimi gönüllüsü Ramazan Tutak'ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, mütevazi bir iftar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ümmetin ramazan günü dünyanın her tarafında savaş ve açlıkla imtihan olduğuna işaret eden Yıldırım, "Biz ise konformist bir hayat sürüyoruz, israf ediyoruz. İsraf edilmemesi gerekliliğini hatırlatmak üzere yapılan bu ümmet iftarını önemsiyoruz. Bunu hayatımızın her alanına yaymalıyız. İnşallah Rabbim sizin elinizle Filistin'i Suriye'yi, Doğu Türkistan'ı, Arakan'ı, Afganistan'ı ve bütün savaş bölgelerini, yoksul bölgeleri kurtarır." ifadelerini kullandı.

- "Midemizden çok gönlümüzü doyurmaya çalışalım"

Gazetesi-yazar Adem Özköse de bu sofranın gönül, kardeşlik ve muhabbet sofrası olduğunu vurgulayarak, "Onun için rica ediyoruz midemizden daha çok gönlümüzü doyurmaya çalışalım. Önceki yıllar gelenler ramazanda yaptıkları en güzel iftar olduğunu söylemişlerdi. Çok itiraflar oldu önceki seneler. Bugün şunu da öğrenmiş olacağız, hurmayla simitle ayranla da iftar yapılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar programında, katılımcılar simit, ayran, hurma ve suyla oruçlarını açtı.

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Anahtar Kelimeler:
4. Ümmet İftarı Sabah Namazı Devrimi gönüllüleri

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