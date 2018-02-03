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"4. Üsküdar Kitap Fuarı", 10 Şubat'ta açılacak

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 19:02 | Son Güncelleme

"4. Üsküdar Kitap Fuarı", 10 Şubat'ta açılacak

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "4. Üsküdar Kitap Fuarı", 10 Şubat'ta kitapseverlerle buluşacak.

Toplumun nitelikli bir okuma kültürüne sahip olması hedefiyle hayata geçirilen fuarın "onur yazarı" eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez olacak.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuara, Alfa Yayın Grubu, Doğan Kitap, Büyük Doğu, Timaş, Profil Kitap, Metis, İthaki, Can Yayınları, Dergah Yayınları, İz Yayıncılık, Pınar Yayınları, İşaret Yayınları, Nesil Yayınları, İş Bankası Kültür Yayınları, Beyan Yayınları, Yeditepe Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Ötüken, İnsan Yayınları, İletişim Yayınları, Epsilon, Destek Yayınları, Martı Yayınları ile 100'e yakın yayınevi katılacak.

Usta yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun da katılması beklenen fuarda ayrıca, İlber Ortaylı, Erhan Afyoncu, İhsan Süreyya Sırma, Nedim Şener, Ayşe Kulin, Ali Saydam, Serdar Tuncer, Leyla İpekçi, Semih Kaplanoğlu, Sibel Eraslan, Tarık Tufan, Yusuf Kaplan, Ercan Kesal, Ahmet Turgut, Beşir Ayvazoğlu, Ali Ural, Fatma Barbarosoğlu,Turan Kışlakçı, Taha Kılınç, Adem Özköse ve Talha Uğurluel'in de aralarında olduğu çok sayıda edebiyatçı, yazar ve gazeteci söyleşi ve imza etkinliğinde okurlarla bir araya gelecek.

Çok sayıda etkinliğin yapılacağı fuar, 18 Şubat'ta sona erecek.

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Fuar kitap kitap fuarı Üsküdar

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