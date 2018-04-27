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4 yaşındaki Bade'den 60 tabloluk sergi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 11:47 | Son Güncelleme

İZMİR'de yaşayan Hatice- Ozan Kırşallıoba çiftinin kızları Bade'nin (4), akrilik boyalarla yaptığı 60 tablo, açılan sergide sergilenmeye başlandı.

4 yaşındaki Bade'den 60 tabloluk sergi

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de yaşayan Hatice- Ozan Kırşallıoba çiftinin kızları Bade'nin (4), akrilik boyalarla yaptığı 60 tablo, açılan sergide sergilenmeye başlandı.
Konak Belediyesi'nce 'Minik ellerde sanat' adı verilen sergi, Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda açıldı. Serginin açılışına minik Bade'nin ailesi, yakınları, sanatseverler ve ilkokul öğrencileri katıldı. 4 yaşında olmasına rağmen yeteneğiyle fark yaratan Bade'nin yaptığı resimler, büyük beğeni aldı. Sergide farklı boyutlarda akrilik boyalarla yapılan 60 tablonun yanı sıra Bade'nin resim yaparken, çekilen fotoğrafları da yer aldı. Minik Bade kadar tiyatro oyuncusu annesi Hatice ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı babası Ozan Kırşallıoba'nın da heyecanlı olduğu görüldü. Kızının 1,5 yaşından bu yana resim yaptığını anlatan Hatice Kırşallıoba, Bade'nin resmin yanında bale eğitimi de aldığını söyledi. Baba Ozan Kırşallıoba ise kızının sanatçı olmasını umut ettiklerini belirtti. Bade'nin minik arkadaşları da aileleri tarafından sergiye getirildi. Bade Kırşallıoba'nın sergisi, 30 Nisan'a kadar Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda gezilebilecek.

FOTOĞRAFLI

4 yaşındaki Bade'den 60 tabloluk sergi4 yaşındaki Bade'den 60 tabloluk sergi4 yaşındaki Bade'den 60 tabloluk sergi4 yaşındaki Bade'den 60 tabloluk sergi

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