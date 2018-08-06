4 yaşındaki çocuğu yılan ısırdı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, evinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 4 yaşındaki Ceyhun Bakır'ı yılan ısırdı. Hastaneye kaldırılan Bakır, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olay, dün Çaycuma ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde meydana geldi. İddiaya göre evlerinin önünde oyun oynayan 3 çocuğa yılan saldırdı. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılan, Ceyhun Bakır'ın kolunu ısırdı. Çocuk yılandan kurtulmak için hamle yapınca, yılan bu sefer de bacağından ısırdı. Yılan, diğer çocukların yardımıyla ayrılırken, çocuklar ailelerine haber verdi. Aileler, yılanı etkisiz hale getirirken, çocuğu ise ilçede bulunan Çaycuma Devlet Hastanesi’ne götürdü. Küçük Ceyhun burada yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Tedaviye alınan çocuk, sabah son kontrollerinin ardından taburcu edildi.
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