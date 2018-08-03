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4 Yaşındaki çocuğun ifadesi yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 15:36 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de 7,5 aylık hamile Suriyeli 23 yaşındaki Delal Ahmet’in öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İddiaya göre kadının 4 yaşındaki çocuğu olayı babasını anlatınca şüphelinin kimin olduğu belirlendi.

4 Yaşındaki çocuğun ifadesi yasak aşk cinayetini ortaya çıkardı

25 Haziran tarihinde İstanbul Sultangazi'de, İsmetpaşa Mahallesi 63. Sokak'ta, birlikte yaşadığı Delal Ahmet'e telefonla ulaşamayan Suriyeli Abdullah C, durumu aynı evde yaşadığı ve alışveriş için dışarı çıkan resmi nikahlı eşi Melek C'ye haber verdi. Eve gelen kadın Delal Ahmet'in yerde hareketsiz yattığını, 4 yaşındaki oğlu Ahmet'in de yanında oturduğunu görerek Polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan İnceleme sonucunda kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

AŞKI İTİRAF ETTİ

Olaydan yaklaşık bir ay sonra Delal Ahmet'in 4 yaşındaki oğlu olayı babası Abdullah C’ye anlattı. Çocuk babasına babasının amcasının oğlu olan Nasır C'nin annesinin yüzüne yastıkla bastırdığını söyleyince Baba durumu Polise haber verdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 4 yaşındaki çocuğun pedagog eşliğinde ifadesini aldı. Çocuğun ifadesinin ardından gözaltına alınan şüpheli Nasır C. Delal Ahmet ile ilişki yaşadığını itiraf etti. Kadını öldürdüğünü kabul etmeyen zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet yasak aşk sultangazi Delal Ahmet

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