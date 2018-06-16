4 yaşındaki çocuk selde kayboldu

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde, sağanak nedeniyle göle dönen sokaklarda akıntıya kapıldığı tahmin edilen, 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir kayboldu.

İlçede gündüz saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Otomobiller suda sürüklenirken, birçok dükkanı ise su bastı. İlçede yaşayan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir, sel sırasında kayboldu. Baba Süleyman Özdemir sinir krizi geçirerek, Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.

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