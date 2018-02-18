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4 yaşındaki küçük kızın tecavüze uğradığı olayda aileyi çileden çıkaran gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 09:58 | Son Güncelleme

Düğünde 4 yaşındaki kıza tecavüz olayının görgü tanığı anlattı: Sapığı görünce ben ve yanımdakiler saldırdık. Herkes normal kavga sanıp bizi ayırdı, gerçeği bilseler linç ederlerdi. Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı cinsel istismara uğrayan 4.5 yaşındaki kız çocuğunun öldüğüne dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu, küçük kızın hayati tehlikesinin bulunmadığını ve Hatay’da ailesi ile birlikte yaşamına devam ettiğini açıkladı. Sapığın ise tek kişilik hücrede tutulduğu belirtiliyor.

4 yaşındaki küçük kızın tecavüze uğradığı olayda aileyi çileden çıkaran gelişme!

Adana Yüreğir Mahallesi’nde 11 Şubat günü sokak düğününde Sedat K. (20) isimli sapığın evde uyumakta olan 4 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmesinin yankıları sürerken olayın görgü tanığı Y.Ö. VATAN’a konuştu: “Düğünden bir gün önce küçük kızımız ve ailesi Adana’ya geldi. Bütün gün çocuklarla oynadı. Yorulunca annesinin kucağında uyudu. Biz de rahatça uyusun diye içerde yatağa götürmesini söyledik. Akşam üzeri kuzeni yanımıza geldi. Annenin kulağına bir şey söyledi. Anne bana bakıp kızının ismini çığlık atmaya başlayınca içeriye koştum. Girdiğimde o sapığı gördüm..”

“O anda gözlerim karardı. Hemen onu odadan çıkardım. Vurmaya başladım. Bir kaç kişi daha B.’yi yatakta o halde görünce saldırmaya başladı. Dışarıdan gelenler ise olayı normal bir kavga sanıp, sapığı elimizden aldılar. O da o kargaşada kaçtı. Hemen ambulans çağırdık, anne kızıyla birlikte gitti. Sedat K.’nın evine gidip gizlendiğini öğrendik. Millet linç edecekti. Tecavüze uğrayan kızın babası herkesi durdurdu. Kendi elleriyle o sapığı karakola götürdü...”

Aileyi çileden çıkaran haber

Sosyal medyada hastanede yapılan paylaşımların hepsi yalan. Anlatıldığı gibi fiziksel olarak ağır bir durumu yok. Ama psikolojik olarak çok kötü. Şu anda Hatay’a evlerine döndüler. Evin içinde anne ve babasından başka bir ses dahi görse kaçarak odaya saklanıyor. Ama çocuğun öldüğü yönünde yapılan haberler aileyi çileden çıkardı. Kızın öldüğü yönündeki haberleri yüzünden sürekli rahatsız ediliyorlar. Kimseyle konuşacak durumda değiller.

**‘Tecavüze idam’ kampanyası

Son dönemlerde artan çocuğa yönelik cinsel istismar olayları için sosyal medyada ‘Tecavüze idam istiyoruz’ kampanyası başlatıldı. 2 gün içerisinde kampanyaya 435 bin kişi imza verdi. Adana’da 4 yaşındaki çocuğa yapılan cinsel istismar saldırısının ardından sosyal medyada da #ÇocukSusarSenSusma hastagiyle yüzbinlerce paylaşım yapıldı.

Aileyi çileden çıkaran haber..Aileyi çileden çıkaran haber..

Tek kişilik hücrede

Tecavüzcü ise tek kişilik bir hücrede tutuluyor. Hangi ilde biz de bilmiyoruz. Sanığın ailesi de başka bir ile götürüldü. Sedat K.’nın abisi ailenin yanına gelerek kardeşinin ceza alması için tanıklık yapacağını söyledi. Zaten aile onu sildiklerini ve avukat dahi tutmayacaklarını belirtti.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı cinsel istismara uğrayan 4.5 yaşındaki kız çocuğun öldüğüne yönelik çıkan haberlerin asılsız olduğunu, küçük kızın hayati tehlikesinin olmadığı yönünde Medya İletişim Bürosu’ndan yazılı bir açıklama yaptı. Küçük kızın öldüğüne ilişkin bazı yayın organlarında ve sosyal medyada çıkan haberlerin asılsız olduğu belirterek, yaşanan olayın toplumu derin bir üzüntüye boğduğu ve her kesimde tepkiye neden olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mağdurun herhangi bir hayati tehlikesi bulunmayıp, ailesi ile birlikte Hatay’da yaşamaya devam etmektedir. ’Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ’Cebir ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklanan şüpheli ise Adana dışındaki bir ceza infaz kurumunda tutuklu bulunmaktadır. Şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmanın en kısa sürede tamamlanarak kamu davası açılıp adaletin tecellisinin sağlanması konusunda gerekli hassasiyet gösterilmektedir" denildi.

4 yaşındaki çocuğa tecavüz eden zanlı, Niğde Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu4 yaşındaki çocuğa tecavüz eden zanlı, Niğde Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu

Tutuklanan Sedat Keser’in ise güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan cezaevinde tek kişilik hücrede olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 10 Şubat’ta Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. Komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat Keser (20) bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burada annesi tarafından bir odada uyutulan 4.5 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat Keser, iddiaya göre odaya girip, kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarttı.

Bu sırada düğündeki davetlilerden bir kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek için eve girdiğinde, Keser’i üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat Keser’e saldırdı. Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetlilerde Keser’e saldırıp, linç etmek istedi. Zanlı çıplak halde evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı.

Vatandaşların ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bakanlıktan tecavüze uğrayan kız çocuğuna ve ailesine tam destekBakanlıktan tecavüze uğrayan kız çocuğuna ve ailesine tam destek
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adana Yüreğir tecavüz kız Çocuk

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
Evet Fatma Betül Sayan Kaya söz sende. Bir kereden bir şey olmaz mı diyeceksiniz yine yobazlar !
terbiyesiz bakan ne zaman bir kereden bişey olmaz dedi.
@giuseppe07 işte o sözün getirdiği nokta TÜM İNSANLIĞIN DÜŞÜNMESİ GEREK FAKAT MÜSLÜMANLARIN İKİ KERE DÜŞÜNMESİ GEREK
Şeriatı kaldırıp suçluları bırakıp meşru görmeyi, içerde besliyen sizin kemalist sistem değil mi?
ya idam edin yada bize verin linç edelim ibret olsun .
onu normal koğuşa sokacaksin.koguslarda ona gereken cevap verilirdi.
bu tarz pisliklere caydırıcı kanun ve ceza yok acil adaletin gelmesi gerek aksi halde yanına kâr kalacak “ALLAHIN laneti üzerine olsun pislik”
Yargılamaya gerek dahi duymayacaksın aleme ibret için aşmak yerine kuduz köpeklere parcalatacaksinki ibret olsun
Ve..... Yasalarımız sapığı korumaya alır. Tek kişilik hücre, linçten kurtarma, günde 3 öğün yemek... Vs İdaamm....
İDAMA EVETTT
adalete güvenmiyorum
böyle şerefsizleri devlet koruyor hadım edecen piyasaya süreceksinki bakalım başkaları yapabiliyormu
bu pislikler ne zaman bitecek neden bu yaratıklara geberme cezası verilmiyor gebertmiyorsanız ibreti alem için verin pislik yapılanın ailesine bu yaratıkları tek kişilik hücreye atarak bu tür pisliklere prim veriyorsunuz
ne fark eder, o çocuk ölmemiş olabilir ama ya ölenler onlar için ne yapılıyor ki ülke artık kendi adaletini kendin sağla durumuna geldi.
İdam!
Yeni anayasaya AVAT oyu verin idamı hemen getireyim diyordu, Hadi buyur getir idamı da görelim, Adam(!) kendisine dokunmayan yılan bin yıl yaşasın istiyor, dokunanı bin yıla mahkum ediyor
İdam idam idam idam idam...........,.....,.....................................
Daha kaç tane çocuk ve kadın ölecek yada cinsel istismara maruz kalacak kim neyi bekliyor düşündüm düşündüm bulamadım bulan varmı acaba?
Özel geçiriciler olmalı devlet destekli bu tiplere geçirecek :(( 5-5
böyle haberleri duyunca batsın bu dünya diyor insan yok olmasını istiyorum
Ülkede ohal var istediğin yasayı çıkarıyorsun da bunlarla ilgili yasayı neden çıkarmıyorsun kardeşim diye sormazlarmı adama
bu adamları ölmeleri için yalvartacaksın
idam,idam,idam
bu sapığın ve ona gereken cezayı vermeyenlerin allah belasını versin!ikiside o suçtan yargılanır benim gözümde!!ADALET istiyoruz,bu suçlara İDAM istiyoruz!!
normal koğuşlara konması gerekir diğer mahkumlarla beraber biraz zaman geçirsin
bir şeye dikkat ediyormusunuz tayip.erdogan.da gene çıt yok ama türkiye ayakta
sadece şu tiplere idam istiyorum siz idam etmiyorsaniz verin iran a onlar yapsın yeter yada bana verin ben ipini çekerim
devletimiz sapığı korumaya almış.
İçerideki diğer kader mahkumları arkadaşların gereğini arz edeceğinden hiç şüpemiz yok.....
ya ne güzel bir adalet adamın sucu iğrenc ama devlet özel korumaya almış.özel hüçrede gizli yerde miletin vergileriyle sıcacık corbasını içiyor. haram zıkkım olsun
kamu vicdanı VE adalet için İDAMMM İDAMMMM
halk idam istiyor idami getirecekler diye cok bekleriz boyle serefsiz sapiklari tekli hucreye atacaginiza sadece birgun katillerin icine atin bizde geberdigini duyalim ki bir pislik daha yok olsun
idam ile tecavüz ve diger suçlari sadece ertelemiş olursunuz, yani tecevüz etmek isteyen baska bir suç işlemek hep olacaktir, siz asacaksiniz onlar türeyecek siz asacaksiniz onlar yine türeyecek ve bu kısır döngü hep böyle devam eder. Ancak eğitim ile bu sorunları çözebilirsiniz, yillar alacak ama çözümü kesindir... Ahlak erdem ve egitim seviyesi düşük toplumlar bu tür sorunları hayati boyunca yaşamaya mahkümdür ve gelecek nesillerine istemeden de olsa bu cirkin sorunlari miras olarak birakacaklardir.. Tek yol EĞİTİM aksini iddia etmek ahmaklıkla eş değerdir.
idam idam idam
aslanlara atın
İdam gelmeli artık bunun başka çaresi yok! Çocuk istismarı, tecavüz, hirsizlik affedilmemeli! Milletin malına,canına,namusuna kast eden yasamamali!
acıkmıştır yemek verin
Eğer bunlar için ayrı bir idam kanunu çıkmaz ise,Bu Pisliklere gereğini biz vatandaşlar yapar anlımızın akıyla cezamızı çekeriz..(kiliceren06)twtr
idam istiyoruz !!!
halkın eline teslim edin meydanlar ibret almak için olsun..
İdam İdam diye ötmeyin. Ölüm kurtuluş olur bunun gibilere. Hadım edip alnına damga vurulması gerek ki cezaevinde bile ne suçla bulunduğu belli olsun. Bu ve bunun gibilere kendi intihar etmeden idam etmek mükafat olur
Ülke psikolojisi zaten bozuk. Adana'da toplum ruhi çöküntüde mi? Yine Adana ve Yine Sapıklık. Devlet bunu bir araştırmalı. Bu pislikler de toplumdan tecrit edilmeli.
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