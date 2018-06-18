HABER

4 yaşındaki Leyla'nın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 12:32 | Son Güncelleme

AĞRI'nın merkeze bağlı Bezirgan köyünde bayramın birinci günü sokakta oynarken ortadan kaybolan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları devam ediyor.

4 yaşındaki Leyla'nın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

AĞRI, (DHA)- AĞRI'nın merkeze bağlı Bezirgan köyünde bayramın birinci günü sokakta oynarken ortadan kaybolan Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları devam ediyor. Leyla'nın olay günü kaybolmadan önce amcası tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıkarken, üzerinde fotoğrafındaki kıyafetin olduğu görüldü.
Ağrı'da yaşayan Şükran-Nihat Aydemir çifti, 3 gün önce sabah saatlerinde, bayram ziyareti için kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Bezirgan köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, küçük Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı ancak küçük kıza ulaşılamadı. Bugün sabahın erken saatlerinde arama çalışmaları yeniden başladı.
EĞİTİMLİ KÖPEKLERLE ARANIYOR
Aydemir çiftinin 3'ü erkek 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla'nın kıyafetinin koklatıldığı eğitimli köpeklerle köydeki evler de tek tek aranıyor. Jandarma, AFAD, güvenlik korucularından oluşan 20'şer kişilik ekipler, köyün dört bir yanında aramalarını sürdürüyor. İl merkezinde de polis ekipleri Leyla'nın bulunması için seferber oldu. Ekipler, gelen ihbarları değerlendirerek Leyla'nın en kısa sürede bulunabilmesi için titizlikle çalışıyor.
'UTANGAÇTIR'
Acılı anne Şükran Aydemir, kızını görenlerin kendilerine ulaşmasını istedi. Kızının amcasının yanındayken gözden kaybolduğunu belirten anne Aydemir, "Ciğerim yanıyor. Allah rızası için kim götürdüyse kızımı bana sağ sağlim getirsin. Kızım yabancıların yanına gitmez, utangaçtır. Kendini ifade edemez. Sadece 'anne, süt' diyebiliyor. Küçük kardeşinin adı Ece, onu bile söyleyemiyor. Ev istiyorlarsa ev, para istiyorlarsa para veririz. Yeter ki kızımı getirsinler. Söz veriyoruz şikayetçi olmayacağız" diye konuştu.
Leyla'nın kaybolmadan önce amcası Musa Aydemir tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Karayolunda amcası ile yürüyen minik Leyla'nın üzerinde fotoğraflarda yer alan kıyafetinin olduğu görülüyor.

FOTOĞRAFLI

4 yaşındaki Leyla'nın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı4 yaşındaki Leyla'nın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı4 yaşındaki Leyla'nın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı4 yaşındaki Leyla'nın kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

PARTNERAlişan kendi başına dert açıyorAlişan kendi başına dert açıyor
2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?
Sele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyorSele kapılan Rüzgar, 100 kişilik ekip ve amfibik araçla aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

Edirne'de Saadet Partisi'nin seçim bürosunun camı kırıldı

Edirne'de Saadet Partisi'nin seçim bürosunun camı kırıldı

Yavru köpeğe işkencede yeni gelişme: Elimizde görüntüler var

Yavru köpeğe işkencede yeni gelişme: Elimizde görüntüler var

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 günlük olur mu?

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 günlük olur mu?

Kayıp kız Leyla Aydemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Kayıp kız Leyla Aydemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

İçişleri Bakanlığı: 7'si sözde üst düzey 22 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 7'si sözde üst düzey 22 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.