4 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra içki alemi yapmış

"Oğlum arabadan inmemişti. Eşim Hüseyin, 'Hem çocuğu gezdireyim hem de annemden zeytinyağı alayım.' dedi ve gitti. Bir süre sonra beni telefonla aradı ve babasının gelip beni alacağını söyledi, hazırlanmamı istedi. Daha sonra kayınpederim gelerek Kuzey’in hastalandığını söyledi, birlikte özel hastaneye gittik. Acil müdahale odasının önünde Hüseyin ağlıyor, kendini yerden yere atıyordu. Ne olduğunu sordum, bana bir şey demediler. Daha sonra içeriden çıkan doktor 'Fark etmediniz mi bu çocuk buraya geldiğinde solunumu durmuştu. Kalbini çalıştırdık ama zayıf.' dedi. Sedyeyle Kuzey’in odadan çıkarılışını gördüm, ağzında burnunda hortumlar vardı. Zaten ölü gibiydi. Bir saat bekledikten sonra acı haberi verdiler bize.”

Kuzey Efe'nin annesi Melis Dilan Ersezgin (25), gazetecilere yaptığı açıklamada, boşanma davası açtığı eşinin çocuğunun ölümünün ertesi günü pavyona gitmeye başladığını ve hiçbir şey olmamış gibi eğlendiğini savundu.

"En ağır cezayı almasını istiyorum"

Çocuğuyla gitmediğine pişman olduğunu aktaran acılı anne Ersezgin, şöyle devam etti:

"O an ne oldu da boğdu, bu kadar tahammülsüz olmasının sebebi ne, keşke bilseydim. Adli Tıp Kurumundan gelen otopsi raporunda çocuğun ağız, burun tıkanması dışında ölüme sebebiyet verecek hiçbir bulguya rastlanmadı. Solunum yetersizliğinden ölmüş oğlum. Oğlumun babası Hüseyin Ersezgin ise oğlumun ölümünden bir gün sonra gece kulüplerine, pavyona gitmiş eğlenmiş. Telefonunda eğlence fotoğraflarını görünce anlam veremedim. Bu kadar rahat, hiçbir şey olmamış gibi nasıl yaşamına devam edebilir bir insan. Nasıl bir insan, oğlunu öldürüp içki sofrasında selfiler çeker, anlayamıyorum… Bu nasıl bir vicdan, bu nasıl bir babalık? Önce insan olması gerekiyor bir baba olması için. Boşanmak için başvurdum ve 20 Eylül'de inşallah tek celsede ayrılacağım ondan. En ağır cezayı almasını, ağırlaştırılmış müebbet verilmesini bekliyorum adaletten."

Melis Dilan Ersezgin'in annesi Nurten Güven de Hüseyin Ersezgin'in torununun ölümünün ertesi günü arkadaşlarıyla eğlence mekanına gidip eğlendiğini öne sürerek, "Kızım hatta oradaki kadını buldu. Onlar bile şaşırmışlar duruma. Halay çekmiş, eğlenmiş. Bir insanda önce vicdan olacak. Hiç unutmuyorum kızıma demiş ki 'Vicdanlı yetiştirme oğlumu. Benim gibi acımasız olacak oğlum.' demiş. Çok acımasız bir insanmış. Sağdan soldan borç para alıp pavyona gidiyormuş. Hatta Kuzey Efe'nin ölümünün ertesi günü kızımın babası eski eşimden 8 bin lira istemiş. Bu caninin en ağır cezayı almasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

