4 yaşındaki yeğenine sigara veren dayıya, suç duyurusu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de 4 yaşındaki yeğeninin ağzına sigara vererek fotoğrafını çeken ve bunu sosyal medyada paylaşan dayı İhsan A. hakkında, suç duyurusunda bulunuldu.
Ağa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İhsan A., yeğeni B.B.'nin ağzına sigara vererek fotoğrafını çekti. Dayı İhsan A., bu fotoğrafı da sosyal medyada paylaştı. Paylaşım tepki görürken, Düzce Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek İhsan A. ve küçük çocuğun adresini buldu. Ekipler, psikologlar eşliğinde B.B. ile konuşup çocuğa olayı anlattırdı. Ardından, İhsan A. hakkında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'sosyal medya üzerinden çocukları bağımlılık yapıcı maddeye özendirmek' suçlaması ile suç duyurunda bulunuldu.
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