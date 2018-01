4 yılda 375 öğrenci sporla buluştu

Bahattin ALBAYRAKBUHARKENT (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Buharkent ilçesinde 'Hayata Smaç' projesi, 4 yılda 375 öğrenciyi daha spor ile buluşturdu.Buharkent Kaymakamlığı, Buharkent Belediyesi ve Zorlu Grubu işbirliğiyle dezavantajlı çocuk ve gençlerin farklı kültürel, sosyal ve sportif aktivitelerle topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılabilmeleri için 4 yıl önce dönemin Burharkent Kaymakamı Cemil Öztürk tarafından başlatılan ilçede başlatılan 'Hayata Smaç' projesi, bu yıl 120 öğrenciye daha ulaştı. Projeye dahil olan toplam öğrenci sayısı ise 375 oldu. Projenin 2018 yılı yeni dönem açılışı gerçekleştirildi. Buharkent Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen projenin yeni dönem açılışına Buharkent Kaymakamı Cafer Kaymakçı, AK Partili Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Zorlu Enerji Kızıldere Jeotermal Santrali İşletme Müdürü Ali Er ile öğrenciler ve öğrenci velileri katıldıl. Düzenlenen etkinlikte projeye yeni dahil olan 120 öğrenciye protokol üyelerince yeni forma ve spor malzemeleri hediye edildi.Hayata Smaç Projesi'nin 2018 yılı açılış konuşmasını proje ortaklarından Zorlu Grubu adına Zorlu Enerji Kızıldere Jeotermal Santrali İşletme Müdürü Ali Er yaparak, Günümüz gençlerinin fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimine olumsuz yönde etki eden tehlikeler var. Bunların en yaygını da her anne ve babanında rahatsız olduğu teknoloji kullanımı. Maalesef gençlerimiz teknolojiyi kullanmıyor, teknoloji gençlerimizi kullanıyor. Bunun gibi nice gençlerimizin gelişimine etki eden olumsuz yaşantılar var. Biz de Buharkent gençlerinin sağlıklı bireyler olmalarına katkı sağlamak amacıyla 'Hayata Smaç' projesini başlattık. Projemizin amacı; Buharkent ilçesindeki çocuk ve gençlerimizin zararlı ortam ve alışkanlıklardan uzak kalarak, spor ve kültürel etkinliklerle özgüven kazanmalarına ve sağlıklı bir şekilde toplumsal hayatta yer edinmelerine katkı sağlamaktır. 2014-2015 öğretim eğitim yılında 50 erkek öğrenciyle başlayan projemiz, 2015-2016 eğitim öğretim yılında kız öğrencilerimiz ve köylerimizde yaşayan öğrencilerimizin de katılımı ile 109 öğrenciye ulaşmıştır. 2016-2017 öğretim yılında 105 öğrenci ile çalışılmış, 2017-2018 öğretim yılında da 110 öğrenci ile devam etmektedir. Şu anda ise projemiz toplamda 374 öğrencinin gelişimine katkı sağlamıştır dedi. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da Buharkent'te 4 yıl önce başlattığımız 'Hayata Smaç' projemiz öğrenci sayımızın her geçen yıl artması ile devam etmektedir. Şu an projemiz 375 öğrenci sayısına ulaşmıştır. Öğrencilerimiz kendi alanlarında uzman olan çalıştırıcılarımız eşliğinde, basketbol antrenmanları, maçlar, kültürel geziler ve daha birçok etkinlik yapılmaktadır. Öğrencilerimize her yıl, antrenman ve maçlarda kullanabilmeleri için hazırlanan eşofman, spor ayakkabı, forma ve spor çanta hediye edilmektedir. Bu alandaki çalışmalarımız artarak devam edecektir dedi. Buharkent Kaymakamı Cafer Kaymakçı'da projenin çocuklara fiziksel ve kişisel gelişimlerini sağlamak bunun yanı sıra kültürel ve sosyal etkinliklerle hayata daha iyi hazırlamak ve sağlıklı bir yaşam sunmak amacıyla hazırlandığını hatırlatıp, emeği geçenlere teşekkür etti.