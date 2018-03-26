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40 bin aileye yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 10:09 | Son Güncelleme

Her yıl ihtiyaç sahibi ailelere erzak paketi dağıtarak dayanışmanın güzel bir örneğini sergileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 40 bin hanenin daha kapısını çalıp yüzleri güldürüyor.

40 bin aileye yardım eli

Her yıl ihtiyaç sahibi ailelere erzak paketi dağıtarak dayanışmanın güzel bir örneğini sergileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, 40 bin hanenin daha kapısını çalıp yüzleri güldürüyor. Büyükşehir, yardım kolilerinin içindeki ürünlerin bir kısmını tarımsal kalkınma kooperatiflerinden alarak aynı zamanda üreticiye de destek oluyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dar gelirli vatandaşlar için hazırladığı gıda paketleri sayesine binlerce ailenin yüzü gülüyor. Elleri, kolları “umut kolisi” adını verdikleri paketlerle dolu Büyükşehir personelini kapıda karşılayan vatandaşlar, dillerinden “duayı” eksik etmiyor. Özenle hazırlanan kolilerin içinde makarna, kuru fasulye, pirinç, nohut, un, şeker, çay, bal, bulgur, domates salçası, peynir çeşitleri ve zeytinyağı bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yardım paketlerine konulan zeytinyağını Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden, balı İzmir Arıcılar Birliğinden, peynir ürünlerini ise İğdeli ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden alarak aynı zamanda üreticilere de destek oluyor.
2013 yılında 25 bin hanenin kapısını tek tek çalarak gıda kolisi dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında bu rakamı 30 bine, 2015 yılında 35 bine, 2016 ve 2017 yıllarında ise 40 bine çıkardı.

Teşhir yok
Maddi durumu yetersiz ailelerin mutfak giderlerine mütevazı bir katkı olarak değerlendirdikleri gıda yardımlarını sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak tanımlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gerek bayramlardaki nakit ödemelerini gerekse erzak dağıtımlarını titizlikle gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, yardımda bulunulan vatandaşların teşhir edilmemesine büyük özen gösterdiklerini belirtti. Dağıtımına başlanan gıda paketlerinin, birinci kalite ürünlerden oluştuğu ve gıda mühendislerinin denetiminde hazırlandığını da bildirildi.

40 bin aileye yardım eli

40 bin aileye yardım eli

40 bin aileye yardım eli

40 bin aileye yardım eli

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