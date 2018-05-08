40 bin Kerküklüye seçmen kartı verilmedi

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki bölgelerde 40 bin kişiye seçmen kartı verilmediği belirtildi.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlere katılma hakkı olanlar için devlet tarafından hazırlanan ve tüm kişisel bilgileri içeren çipli seçmen kartlarının dağıtımında adaletsizlik olduğunu belirten Kerkük'teki Ubeyd Aşireti Başkanı Gassan Asi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Irak güvenlik güçleri tarafından terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde 40 bin vatandaşa seçmen kartı verilmediğini'' söyledi.

Seçmen kartlarının verilmesinin yasalara aykırı olduğuna dikkati çeken Asi, kartların verilmemesinin ardında siyasi hedefler olduğunu ve bunun seçimlere etki etmesinden endişe ettiklerini aktardı.

Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi ve ilçeye bağlı köylere seçmen kartlarının en kısa zamanda gönderilmesini isteyen Asi, söz konusu seçmen kartlarının başkaları tarafından kullanılarak seçimde ihlallerin meydana gelmesinden endişe ettiklerini ifade etti.

Kentteki Araplar ise kartların verilmemesinden Irak Seçim Komiserliği Kerkük Bürosunu sorumlu tuttu.

Irak'ta yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Ülkede nüfus bazındaki dağılıma göre Kerkük 13 milletvekili çıkarabiliyor.

