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"40 farklı yerden burs alıyormuş"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 18:06 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Bursa Valisi Harput'un da aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi - Duruşmada dinlenen tanık iş adamı A.O.T: - "Yanıma bir öğrenci getirerek, kendisine burs vermemi istediler. Bu öğrenciye ihtiyacı vardır diye burs verdim. Fakat sonradan öğrendim ki bana getirdikleri kişi öğrenci değilmiş ve 40 ayrı yerden burs alıyormuş"

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılanması sürdürüldü.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık olarak dinlendi.

- Sanığın evindeki toplantılar

Kahya sanıklardan eski Vali Harput ve ev hapsinde bulunan iş adamları F.K. ile E.A'yı tanıdığını belirtti. Kahya, F.K'ya ait villada ramazan ayında toplantı yaptıkları iddiasına, "Teravih namazı kıldık Harput'un da katılımıyla. Bittikten sonra çay içip dağıldık, FETÖ kapsamında bir buluşma değildi." diye konuştu.

Duruşmada dinlenen diğer tanık iş adamı A.O.T, tutuklu sanıklardan Mehmet Ali Yayıkçı'yı tanıdığını belirterek, "Yanıma bir öğrenci getirerek, kendisine burs vermemi istediler. Bu öğrenciye ihtiyacı vardır diye burs verdim. Fakat sonradan öğrendim ki bana getirdikleri kişi öğrenci değilmiş ve 40 ayrı yerden burs alıyormuş. Yayıkçı yaptığı her işi FETÖ için yaptı. Dışarıya neredeyse hiç faydası olmadı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

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