İSTANBUL (AA) - MUSA ALCAN - Uluslararası Genç Derneği (UGED) ve Azerbaycan'dan Gençliğe Yardım Vakfı, Nuri Paşa komutasındaki "Kafkas İslam Ordusu"nun izinde bir yolculuk düzenledi.
Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye girişinin 100. yılında düzenlenen programda, 40 gönüllü genç, İstanbul'dan kalkan otobüsle Karadeniz hattı üzerinden Batum ve Tiflis, oradan da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı.
"İslam Ordusunun İzinde" adıyla hazırlanan projeyle gönüllü katılımcıların kültür elçisi olma yolunda tecrübe edinmesi de hedefleniyor.
Genç Gönüllüler Koordinatörü ve Proje Sorumlusu Alaaddin Serhan Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kafkas İslam Ordusu'nun Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Türkleri ve Müslümanları üzerinde kurulan Ermeni, Rus ve İngiliz baskısını kırmak için çalıştığını söyledi.
Bu hedefle Azerbaycan'a yardım etmek amacıyla yola çıkan ordunun hatırasını yaşatmak istediklerini aktaran Yaman, bu amaçla UGED ve Gençliğe Yardım Vakfı'nın böyle bir yolculuk düzenlediğini dile getirdi.
- "Tarihini bilmeyen bir toplumun geleceği inşa etmesi beklenemez"
Yaman, programa birçok başvuru yapıldığına işaret ederek, "Program kapsamında UGED tarafından yapılan duyuruyla Türkiye genelinden lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden başvurular alındı ve bunun sonucunda yapılan mülakatlarla 40 kişilik katılımcı listesi belirlendi." dedi.
UGED Başkan Yardımcısı Salih Yüzgenç de genç neslin önemine değinerek, "Kafkas İslam Ordusu özellikle Azerbaycan'ın varlığı açısından büyük önem arz ediyor. O dönemde Kafkaslar'da yaşanan Rus işgaline karşı direnen Kafkas halkına, İstanbul'dan Enver Paşa'nın talimatıyla yola çıkan orduyu Nuri Paşa komuta ediyordu. Bu sefer için Azerbaycan Eski Devlet Başkanı Haydar Aliyev, 'Eğer Kafkas İslam Ordusu olmasaydı Azerbaycan da olmazdı.' demiştir. Bu söz, ecdadın bu seferle ortaya koyduğu başarıyı ve hissiyatı özetliyor aslında." ifadelerini kullandı.
Yüzgenç, Türkiye'de bu sefere dair bilginin az bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Maalesef kendi tarihimizi okurken Kafkas İslam Ordusu'ndan neredeyse hiç bahsetmiyoruz. Biz de 40 gönüllüye önce bu şuuru aşıladık ve arkadaşlarımızı Kafkas İslam Ordusu hakkında bilgilendirdik. Ardından o yolculuğu ve meşakkati hissedebilmek amacıyla otobüs yolculuğunu tercih ettik. Bu proje hiç kuşkusuz gençlere tarih şuuru kazandıracaktır. Bu şuurla beraber Kafkas İslam Ordusu'na dair malumat sahibi olacaklar ve atalarımızın ne denli özel bir zafer elde ettiğini bilecekler. Zira tarihini bilmeyen bir toplumun geleceği inşa etmesi beklenemez."
- Son gün 10 Temmuz
Azerbaycan'da ilk iş olarak Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa'nın Gence şehrinde kaldığı evi ziyaret ettiklerini aktaran Yüzgenç, "O ev TİKA tarafından müzeye dönüştürülmüş ve çok güzel olmuş. Ayrıca o dönem Azerbaycan için önem arz ederek kazanılan zaferde büyük pay sahibi olan Nağı Bey'i de bizzat torunlarından dinledik. Şehitlikleri ziyaret ettik ve 40 gönüllüyle geziler yaptık." değerlendirmesinde bulundu.
Proje Katılımcısı Kadir Bekar ise İstanbul'dan hareketle Bolu, Samsun, Trabzon, Artvin'den geçerek, dinlenmeden 32 saatlik bir yolculukla Gürcistan'da Batum ve Tiflis'e uğradıklarını anlattı.
Yolculuğun kendileri için heyecan verici olduğunun altını çizen Bekar, Gürcistan'da bir gece konakladıktan sonra Azerbaycan'da Gence, Göygöl, Kuba, Şeki, İsmayıllı, Şamahı ve Zakatala'ya gittiklerini söyledi.
Kahraman askerlerin aziz hatırasını yad etmek için çıkılan yolculuğun, 10 Temmuz'da sona ermesi planlanıyor.
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