Bu hedefle Azerbaycan'a yardım etmek amacıyla yola çıkan ordunun hatırasını yaşatmak istediklerini aktaran Yaman, bu amaçla UGED ve Gençliğe Yardım Vakfı'nın böyle bir yolculuk düzenlediğini dile getirdi.

Genç Gönüllüler Koordinatörü ve Proje Sorumlusu Alaaddin Serhan Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kafkas İslam Ordusu'nun Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Türkleri ve Müslümanları üzerinde kurulan Ermeni, Rus ve İngiliz baskısını kırmak için çalıştığını söyledi.

- "Tarihini bilmeyen bir toplumun geleceği inşa etmesi beklenemez"

Yaman, programa birçok başvuru yapıldığına işaret ederek, "Program kapsamında UGED tarafından yapılan duyuruyla Türkiye genelinden lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden başvurular alındı ve bunun sonucunda yapılan mülakatlarla 40 kişilik katılımcı listesi belirlendi." dedi.

UGED Başkan Yardımcısı Salih Yüzgenç de genç neslin önemine değinerek, "Kafkas İslam Ordusu özellikle Azerbaycan'ın varlığı açısından büyük önem arz ediyor. O dönemde Kafkaslar'da yaşanan Rus işgaline karşı direnen Kafkas halkına, İstanbul'dan Enver Paşa'nın talimatıyla yola çıkan orduyu Nuri Paşa komuta ediyordu. Bu sefer için Azerbaycan Eski Devlet Başkanı Haydar Aliyev, 'Eğer Kafkas İslam Ordusu olmasaydı Azerbaycan da olmazdı.' demiştir. Bu söz, ecdadın bu seferle ortaya koyduğu başarıyı ve hissiyatı özetliyor aslında." ifadelerini kullandı.

Yüzgenç, Türkiye'de bu sefere dair bilginin az bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Maalesef kendi tarihimizi okurken Kafkas İslam Ordusu'ndan neredeyse hiç bahsetmiyoruz. Biz de 40 gönüllüye önce bu şuuru aşıladık ve arkadaşlarımızı Kafkas İslam Ordusu hakkında bilgilendirdik. Ardından o yolculuğu ve meşakkati hissedebilmek amacıyla otobüs yolculuğunu tercih ettik. Bu proje hiç kuşkusuz gençlere tarih şuuru kazandıracaktır. Bu şuurla beraber Kafkas İslam Ordusu'na dair malumat sahibi olacaklar ve atalarımızın ne denli özel bir zafer elde ettiğini bilecekler. Zira tarihini bilmeyen bir toplumun geleceği inşa etmesi beklenemez."