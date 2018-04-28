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40 gün önce evlendiği eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 16:47 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 40 gün önce nikah masasına oturduğu eşi tarafından başına sert bir cisim vurularak öldürülen Sevil Bektaş (43) toprağa verildi.

40 gün önce evlendiği eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi

Cihan KAYA / FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 40 gün önce nikah masasına oturduğu eşi tarafından başına sert bir cisim vurularak öldürülen Sevil Bektaş (43) toprağa verildi. Eşini öldürdükten sonra evin çatı katına çıkarak intihar eden Abdulvahap Bektaş'ın (56) cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndan henüz alınmadı.
Fethiye'de kahvehane işleten Abdulvahap Bektaş ile ev hanımı Sevil Bektaş çiftinin ortalıkta görünmemesi üzerine merak eden komşuları, geçen perşembe günü saat 19.00'da, Akarca Mahallesi 840 Sokak'taki müstakil evlerinin ziline bastı. Ancak kapıyı açan olmadı. Evin balkon penceresinden içeri bakan ve bir şey göremeyen komşuları, daha sonra camı kırıp içeri girdiklerinde, koridorda Sevil Bektaş'ı kanlar içinde yerde yatarken bulup, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başına sert bir cisimle vurulan Bektaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin evde yaptığı aramada, çatı katında da Sevil Bektaş'ın eşi Abdulvahap Bektaş bilekleri kesilmiş ve tavandaki kancaya iple asılı halde ölü bulundu. Abdulvahap Bektaş'ın eşini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.
Üç yıl birlikte yaşadıktan sonra geçen 16 Mart'ta nikah kıyarak evlendikleri öğrenilen Bektaş çiftinin cesetleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ilk evliliğinden 2 çocuğu bulunan Sevgi Bektaş'ın cenazesi, yakınlarınca teslim alındı. Sevgi Bektaş için Patlangıç Mezarlığı'nda öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı. Sevgi Bektaş ardından toprağa verildi.
Abdulvahap Bektaş'ın Muğla Adli Tıp Kurumu'nda buluna cenazesi ise henüz alınmadı.

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40 gün önce evlendiği eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi

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