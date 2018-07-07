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40 Kızlar 40 Atlayış Extrem Sporları Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

Festival kapsamında paraşütle ve serbest atlayışla 135 metre yükseklikte gerilen 202 metrelik çelik tel üzerinde gösteri gerçekleştirildi

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen "40 Kızlar 40 Atlayış Extrem Sporları Festivali" başladı.

Boyabat Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen festivale, Rusya, İngiltere, Fransa, Portekiz, Almanya, İspanya ile Türkiye'den 26 sporcu katılıyor.

Açılış etkinlikleri kapsamında microligt pilotu Cengiz Koçak, şehir üzerindeki uçuşundan sonra Boyabat Kalesi üzerinde araçtan atlayarak paraşütle Kalebağı mesire alanına indi.

Daha sonra base jump sporcuları, Kırkkızlar kayalıklarından 135 metre yükseklikten serbest atlayış yaparak paraşütle Kolaz Çayı'na indi.

Highline Türkiye ekibinden Nuri Kayserilioğlu, Can Şahin ve Yasin Aral da Kırkkızlar kayalıkları ile Boyabat Kalesi arasına gerilen 202 metrelik çelik tel üzerinde gösteri geçişi gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamında talep eden vatandaşlar da "ropee jump" olarak adlandırılan yüksekten iple atlama sporu kapsamında Kırkkızlar kayalıklarından Kolaz Çayı'na atladı.

Etkinliklere Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, Hanönü Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, AK Parti Boyabat İlçe Başkanı Ferhat Yıldız ile vatandaşlar katıldı.

40 Kızlar 40 Atlayış Extrem Sporları Festivali, yarın sona erecek.

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40 Kızlar 40 Atlayış Extrem Sporları Boyabat ekstrem sporları

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