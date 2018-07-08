SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesindeki "40 Kızlar 40 Atlayış Extrem Sporları Festivali" sona erdi.
Boyabat Belediyesince bu yıl 2'ncisi düzenlenen festivale, Rusya, İngiltere, Fransa, Portekiz, Almanya, İspanya ile Türkiye'den 26 sporcu katıldı.
Festivalin son gününde "base jump" sporcuları, Kırkkızlar kayalıklarından 135 metre yükseklikten serbest atlayış yaparak paraşütle Kolaz Çayı'na inerken, "Highline Türkiye" ekibi Kırkkızlar kayalıkları ile Boyabat Kalesi arasına gerilen 202 metrelik çelik tel üzerinde gösteri geçişi gerçekleştirdi.
Etkinlikler kapsamında talep eden bazı vatandaşlar da "rope jump" olarak adlandırılan yüksekten iple atlama sporu kapsamında Kırkkızlar kayalıklarından Kolaz Çayı'na atladı.
Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa "rope jump", "base jump" ve "highline" sporunun aynı anda Boyabat Kalesi ve Kırkkızlar kayalıklarında gerçekleştirildiğini söyledi.
İlçenin tarihi günlerinden birini yaşadığını ifade eden Çakıcı, "Boyabat bundan sonra adrenalin ve ekstrem sporlarının merkezi olacaktır. Türkiye bir medeniyet müzesi, Boyabat da bu müzenin bir parçası. Biz bir turizm kentiyiz. Gelecek turizmde, turizm de Boyabat'ta diyoruz." diye konuştu.
"Microlight" pilotu Cengiz Koçak ise Boyabat'ı çok sevdiğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Türkiye'de ilk defa ekstrem sporlarından rope jump, base jump ve highline'nın bir arada yapıldığı yer Boyabat oldu. İki yüksek kayanın birbirine yakın olması, bu sporların yapılması için çok önemliydi. Bu şekilde Türkiye'de ve dünyada çok fazla yer yok."
Koçak, bu tür festivallerin Türkiye'nin ekstrem sporlarına bakış açısına önemli katkılar sağlayacağını da kaydetti.
Etkinliğe, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, AK Parti Boyabat İlçe Başkanı Ferhat Yıldız ile vatandaşlar katıldı.
Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu
701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi
İstanbul Şişli'de tüm sokak ve caddelerde asayiş uygulaması!
İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Okuyucu Yorumları 0 yorum