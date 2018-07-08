SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesindeki "40 Kızlar 40 Atlayış Extrem Sporları Festivali" sona erdi.

Boyabat Belediyesince bu yıl 2'ncisi düzenlenen festivale, Rusya, İngiltere, Fransa, Portekiz, Almanya, İspanya ile Türkiye'den 26 sporcu katıldı.

Festivalin son gününde "base jump" sporcuları, Kırkkızlar kayalıklarından 135 metre yükseklikten serbest atlayış yaparak paraşütle Kolaz Çayı'na inerken, "Highline Türkiye" ekibi Kırkkızlar kayalıkları ile Boyabat Kalesi arasına gerilen 202 metrelik çelik tel üzerinde gösteri geçişi gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamında talep eden bazı vatandaşlar da "rope jump" olarak adlandırılan yüksekten iple atlama sporu kapsamında Kırkkızlar kayalıklarından Kolaz Çayı'na atladı.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa "rope jump", "base jump" ve "highline" sporunun aynı anda Boyabat Kalesi ve Kırkkızlar kayalıklarında gerçekleştirildiğini söyledi.

İlçenin tarihi günlerinden birini yaşadığını ifade eden Çakıcı, "Boyabat bundan sonra adrenalin ve ekstrem sporlarının merkezi olacaktır. Türkiye bir medeniyet müzesi, Boyabat da bu müzenin bir parçası. Biz bir turizm kentiyiz. Gelecek turizmde, turizm de Boyabat'ta diyoruz." diye konuştu.