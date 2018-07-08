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40 Kızlar 40 Atlayış Extrem Sporları Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 18:05 | Son Güncelleme

Sinop'un Boyabat ilçesinde Rusya, İngiltere, Fransa, Portekiz, Almanya, İspanya ile Türkiye'den 26 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen festival sona erdi

SİNOP (AA) - Sinop'un Boyabat ilçesindeki "40 Kızlar 40 Atlayış Extrem Sporları Festivali" sona erdi.

Boyabat Belediyesince bu yıl 2'ncisi düzenlenen festivale, Rusya, İngiltere, Fransa, Portekiz, Almanya, İspanya ile Türkiye'den 26 sporcu katıldı.

Festivalin son gününde "base jump" sporcuları, Kırkkızlar kayalıklarından 135 metre yükseklikten serbest atlayış yaparak paraşütle Kolaz Çayı'na inerken, "Highline Türkiye" ekibi Kırkkızlar kayalıkları ile Boyabat Kalesi arasına gerilen 202 metrelik çelik tel üzerinde gösteri geçişi gerçekleştirdi.

Etkinlikler kapsamında talep eden bazı vatandaşlar da "rope jump" olarak adlandırılan yüksekten iple atlama sporu kapsamında Kırkkızlar kayalıklarından Kolaz Çayı'na atladı.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa "rope jump", "base jump" ve "highline" sporunun aynı anda Boyabat Kalesi ve Kırkkızlar kayalıklarında gerçekleştirildiğini söyledi.

İlçenin tarihi günlerinden birini yaşadığını ifade eden Çakıcı, "Boyabat bundan sonra adrenalin ve ekstrem sporlarının merkezi olacaktır. Türkiye bir medeniyet müzesi, Boyabat da bu müzenin bir parçası. Biz bir turizm kentiyiz. Gelecek turizmde, turizm de Boyabat'ta diyoruz." diye konuştu.

"Microlight" pilotu Cengiz Koçak ise Boyabat'ı çok sevdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Türkiye'de ilk defa ekstrem sporlarından rope jump, base jump ve highline'nın bir arada yapıldığı yer Boyabat oldu. İki yüksek kayanın birbirine yakın olması, bu sporların yapılması için çok önemliydi. Bu şekilde Türkiye'de ve dünyada çok fazla yer yok."

Koçak, bu tür festivallerin Türkiye'nin ekstrem sporlarına bakış açısına önemli katkılar sağlayacağını da kaydetti.

Etkinliğe, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, AK Parti Boyabat İlçe Başkanı Ferhat Yıldız ile vatandaşlar katıldı.

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