40. Mihalıççık Kiraz Festivali

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Mihalıççık kiraz festivalinin 40'ıncısı düzenlendi.

Kaymakamlık, Mihalıççıklılar Derneği ve belediyenin iş birliğiyle Kalburcu Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde, kiraz yetiştiricileri arasında düzenlenen yarışmanın yanı sıra yoğurt, çuval, yumurta ve urgan yarışı gibi çeşitli eğlenceli etkinlikler yapıldı.

Kiraz üreticileri arasında düzenlenen yarışmada dereceye girenler, törenle ödüllendirildi. Diğer yarışmalarda ise katılımcıların ortaya koydukları çabalar, renkli görüntülere sahne oldu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, törende yaptığı konuşmada, kiraz festivalinin nesilden nesile aktarılan bir kültür haline geldiğini belirterek, festivalinin nesiller boyu devam etmesi temennisinde bulundu.

Günay, ilçe halkı için çeşitli projeleri takip ettiklerini, yakın bir zamanda sonuç alacaklarını bildirdi.

Festivale, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Mihalıççık Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı İsmail Uysal, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

