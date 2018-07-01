HABER

40. Mihalıççık Kiraz Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 20:55 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde festival kapsamında yapılan yoğurt, çuval, yumurta ve urgan yarışları, eğlenceli görüntülere sahne oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Mihalıççık kiraz festivalinin 40'ıncısı düzenlendi.

Kaymakamlık, Mihalıççıklılar Derneği ve belediyenin iş birliğiyle Kalburcu Piknik Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde, kiraz yetiştiricileri arasında düzenlenen yarışmanın yanı sıra yoğurt, çuval, yumurta ve urgan yarışı gibi çeşitli eğlenceli etkinlikler yapıldı.

Kiraz üreticileri arasında düzenlenen yarışmada dereceye girenler, törenle ödüllendirildi. Diğer yarışmalarda ise katılımcıların ortaya koydukları çabalar, renkli görüntülere sahne oldu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, törende yaptığı konuşmada, kiraz festivalinin nesilden nesile aktarılan bir kültür haline geldiğini belirterek, festivalinin nesiller boyu devam etmesi temennisinde bulundu.

Günay, ilçe halkı için çeşitli projeleri takip ettiklerini, yakın bir zamanda sonuç alacaklarını bildirdi.

Festivale, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Mihalıççık Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı İsmail Uysal, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

PARTNERBugün son, hala evlenme teklif etmediBugün son, hala evlenme teklif etmedi
Sivas'ta '2 Temmuz'un 25'inci yılı anılacakSivas'ta '2 Temmuz'un 25'inci yılı anılacak
Kabotaj Bayramı Antalya'da kutlandıKabotaj Bayramı Antalya'da kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir kiraz festivali Mihalıççık

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.