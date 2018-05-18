40 yaş üzerinde hipertansiyona dikkat

Selma KUNAR - Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) MEMORİAL Antalya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürhan Günay, Türkiye'de kadın ve erkeklerde 40 yaş üzerinde hipertansiyon görülme oranının yüzde 30-35 olduğunu belirtti. Memorial Antalya Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gürhan Günay, tüm dünyada obeziteyle birlikte tansiyon ve şeker hastalığı riskinin arttığını söyledi. Dr. Gürhan Günay, son yıllarda artan hazır gıdayla beslenme şeklinin hipertansiyon riskini arttırdığını belirterek, hazır gıdalardaki tuz oranın yüksek oluşunun hipertansiyona neden olduğunu ifade etti. İDEAL TANSİYON 12-8'İN ALTI Herkesin kan basıncını mutlaka ölçtürmesi gerektiğini ifade eden Dr. Günay, ideal tansiyonun 12-8'in altında olması gerektiğini vurguladı. Büyük kan basıncının 135'in, küçük kan basıncının ise 85'in üzerinde olduğu zaman buna 'yüksek normal kan basıncı' dendiğini kaydeden Dr. Günay, "Hipertansiyon hastalarında ise kan basıncının 14-9'un altında olması gerekir" dedi. HİPERTANSİYON PEK ÇOK ŞİKAYETE NEDEN OLABİLİR Hipertansiyon pek çok şikayete neden olabildiğini de sözlerine ekleyen Dr. Gürhan Günay, ?Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, nefes darlığı, ellerde ve ayaklarda uyuşma gibi şikayetleri olanların mutlaka kardiyolojik muayeneden geçmeleri gerekir" diye konuştu. TEDAVİNİN ÖNEMİ Hipertansiyon tedavisinin önemine de değinen Dr. Günay, "Hipertansiyonu tedavi etmekle, hipertansiyona bağlı beyin kanaması riskini yüzde 50, kalp yetmezliği riskini de yüzde 45 oranında azaltıyoruz. Dolayısıyla tansiyonun mutlaka kontrol altında tutulması gerekiyor" dedi.

