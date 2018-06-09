HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

40 YIL SONRA YENİDEN KEP ATTILAR 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 10:57 | Son Güncelleme

  Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK İSTANBUL DHA Boğaziçi Üniversitesi 1978 mezunları, 40 yıl sonra yeniden mezuniyet heyecanını yaşadı.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK İSTANBUL DHA
Boğaziçi Üniversitesi 1978 mezunları, 40 yıl sonra yeniden mezuniyet heyecanını yaşadı. Mezunlar toplu fotoğraf çektirerek kep attı.
Mühendislik, İdari ve Temel Bilimler, Yüksekokul Önlisans mezunu yaklaşık 300 kişi Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Albert Long Hall'de buluştu. Sohbet ederek hasret gideren mezunlar törenin yapılacağı salona geçti. Törene Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mehmed Özkan ile dönemin akademisyenleri de katıldı. Rektör Özkan, "Her zaman varlığınızı hissettirdiniz, sağolun. Bu tabi bizim geleneğimizin bir parçası.Üniversitemizin akademinin yanı sıra bir de güzel bir birlikteliğimiz var. Bunun da en güzel örneği sizler oldunuz.155 yıllık geçmişin içinde 40 yıl hiç az bir zaman değil. Bu 40 yılda üniversitemiz çok daha iyi yerlere geldi" dedi. Konuşmaların ardından, 40'ıncı yıl mezunları bölümlere göre tek tek çağrılarak anı diploması aldı. Mezunlar, toplu fotoğraf çekimlerinin ardından hep birlikte kep attı. Bu sırada mezunların yakınları da o anları cep telefonları ile kaydetti.

Görüntü Dökümü
-----------
-Mezunların salona girmesi
-Rektör Mehmed Özkan'ın konuşması
-Müh. Mezunu Ruhi Kayaoğlu'nun konuşması
-Anı diplomasının alınması
-Toplu fotoğraf çekimi
-Genel detaylar

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
TSK'nın sınırdaki kaleleri hazır! Dünyada Çin Seddi ve ABD-Meksika duvarından sonra 3. olacakTSK'nın sınırdaki kaleleri hazır! Dünyada Çin Seddi ve ABD-Meksika duvarından sonra 3. olacak
Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Devlet Bahçeli'nin AK Parti'ye yönelik sert sözlerinin nedeni belli oldu! İşte o isim

Devlet Bahçeli'nin AK Parti'ye yönelik sert sözlerinin nedeni belli oldu! İşte o isim

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

İlkay Gündoğan Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı!

İlkay Gündoğan Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı!

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'tan acı haber! 1 polis şehit

Şırnak'tan acı haber! 1 polis şehit

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

İstanbul'da şaşkınlık yaratan arı istilası! Korku dolu anlar

İstanbul'da şaşkınlık yaratan arı istilası! Korku dolu anlar

Tarsus'ta gizemli kazının yapıldığı evle ilgili flaş gelişme!

Tarsus'ta gizemli kazının yapıldığı evle ilgili flaş gelişme!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

TSK'nın sınırdaki kaleleri hazır! Dünyada Çin Seddi ve ABD-Meksika duvarından sonra 3. olacak

TSK'nın sınırdaki kaleleri hazır! Dünyada Çin Seddi ve ABD-Meksika duvarından sonra 3. olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.