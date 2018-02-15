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40 yıl üstü evli olan çiftlere anlamlı etkinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 09:15 | Son Güncelleme

Elazığ’da 40 yıl ve üstü evli olan çiftler için belediye tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi.Elazığ Belediyesi tarafından 40 yıl ve üstü evli olan çiftlere yönelik, ’40 Yılın Hatırına’ isimli program düzenlendi.

Elazığ’da 40 yıl ve üstü evli olan çiftler için belediye tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi.
Elazığ Belediyesi tarafından 40 yıl ve üstü evli olan çiftlere yönelik, ’40 Yılın Hatırına’ isimli program düzenlendi. Programa katılan çiftler uzun ömürlü sevginin sırrını açıkladı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program daha sonra Peygamber Efendimizin evlilik üzerine söylediği hadisi şeriflerin sinevizyon gösterimi ile devam etti.
40 yıllık ve üzeri evli olan çiftlerin tecrübesinin genç nesle en büyük örnek olduğunu belirten Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “40 yıllık ve üzeri evli olan çiftlerin örnekliğinin ortaya çıkarılması gerekir. Biz bu yıl bu tip organizasyonları devam ettirerek gençlerin örnek almasına, aile kurumunu sağlamlaştırmasına ve aile kurumunu önemsemesine vesile olacağız. Yüreklerimiz sevgi ile çarpsın, dillerimiz sevgi türküleri söylesin, ellerimiz sevgi ile kenetlensin” dedi.
51 yıldır evli olduğunu aktaran Harun Taşdemir ise, “Kavgasız, dövüşsüz, 51 yılımız geçti. Biz çocuklarımıza mükemmel bir aile nasıl onu gösterdik. Genç kardeşlerimize sevginin yanında saygının da olmasını tavsiye ediyorum. Saygının olmadığı yerde sevgi geçicidir. Onun için en başta eşler birbirlerine saygılı olmalıdırlar” diye konuştu.
60 yıldır evli olduğunu dile getiren 80 yaşındaki Ömer Yüksel de, hayatında varlığı yokluğu eşinin sayesinde öğrendiğini söyledi.
44 senelik evli olan Halil Nurkaya ise, “Evliliğimizde kavga, kötü söz olmadı. Birbirimizi incitmezsek 44 sene de, 50 sene de, 60 sene de birlikte yaşanılır” şeklinde konuştu.

40 yıl üstü evli olan çiftlere anlamlı etkinlik

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40 yıl üstü evli olan çiftlere anlamlı etkinlik

40 yıl üstü evli olan çiftlere anlamlı etkinlik
2 / 6

40 yıl üstü evli olan çiftlere anlamlı etkinlik

40 yıl üstü evli olan çiftlere anlamlı etkinlik
3 / 6

40 yıl üstü evli olan çiftlere anlamlı etkinlik

40 yıl üstü evli olan çiftlere anlamlı etkinlik
4 / 6

40 yıl üstü evli olan çiftlere anlamlı etkinlik

40 yıl üstü evli olan çiftlere anlamlı etkinlik
5 / 6

40 yıl üstü evli olan çiftlere anlamlı etkinlik

40 yıl üstü evli olan çiftlere anlamlı etkinlik
6 / 6

40 yıl üstü evli olan çiftlere anlamlı etkinlik

40 yıl üstü evli olan çiftlere anlamlı etkinlik
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