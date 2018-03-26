HABER

40 yıldır meşe odunu ile çay yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:09 | Son Güncelleme

Kütahya merkeze bağlı Akçamecit köyünde bir kahveci, 40 yıldır meşe odunu ile çay yapıyor.Yıllardır eski nostaljik görüntüsü de değişmemiş olan köy kahvesinde, yaşlılar, özellikle meşe odunu ile yapılan çaydan içmeyi, tercih ediyor.Köy halkından kahveci Kadir Akçakaya, "40 yıldır kahvecilik yapıyorum.

40 yıldır meşe odunu ile çay yapıyor

Kütahya merkeze bağlı Akçamecit köyünde bir kahveci, 40 yıldır meşe odunu ile çay yapıyor.
Yıllardır eski nostaljik görüntüsü de değişmemiş olan köy kahvesinde, yaşlılar, özellikle meşe odunu ile yapılan çaydan içmeyi, tercih ediyor.
Köy halkından kahveci Kadir Akçakaya, "40 yıldır kahvecilik yapıyorum. Meşe odunu ile yapılan çay daha lezzetli oluyor. Köyde fazla müşteri de bulunmadığı için böyle devam ediyorum" dedi.
Kahveciliği çok sevdiği için devam ettirdiği belirten Akçakaya, özel müşterileri arasında milletvekili, doktor ve öğretmenlerin de yer aldığını ifade etti.
Kadir Akçakaya’nın daimi müşterilerinden İbrahim Arıkovan, meşe odunu ile pişirilen çayın daha lezzetli olduğunu dile getirdi. (EFE)

40 yıldır meşe odunu ile çay yapıyor

40 yıldır meşe odunu ile çay yapıyor

40 yıldır meşe odunu ile çay yapıyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İranlılara 5 yıldızlı sokak pazarı! İlçe hareketlendi!

İranlılara 5 yıldızlı sokak pazarı! İlçe hareketlendi!

4 ülke birden Rusya’ya karşı harekete geçti!

4 ülke birden Rusya’ya karşı harekete geçti!

AK Parti Sözcüsü Ünal: Yüzde 60'ın üzerinde oya ulaşacağımızı öngörüyoruz

AK Parti Sözcüsü Ünal: Yüzde 60'ın üzerinde oya ulaşacağımızı öngörüyoruz

Çiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandı!

Çiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandı!

Bakan Fikri Işık'tan Menbiç harekatı açıklaması

Bakan Fikri Işık'tan Menbiç harekatı açıklaması

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İstanbul Vergi Dairesi’ne rüşvet operasyon! Suçüstü yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.