40 yıldır örgü örerek geçimini sağlıyor

Emre KOLTUK/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'nin Zigana köyünde oturan Nazmiye Özgün (68), 40 yıldır ördüğü forma, atkı, bere ve çeşitli hediyelik eşyayı satarak geçimini sağlıyor.
Zigana köyünde oturan Nazmiye Özgün, 40 yıl önce boş vakitlerinde hobi olarak örgü örmeye başladı. 2 kardeşi ile babalarından kalma restoranı işleten Özgün, ördüğü forma, atkı, bere ve çeşitli hediyelik eşyaları satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Bir süre önce düşerek ayağını kıran Nazmiye Özgün, yine de örgü örmeye ara vermedi. Gün boyu örgü yapan kadın, spor kulüplerinin forma örneklerini örmeye başlayarak ürün yelpazesini geliştirdi. Ördüğü ürünleri iş yerinin duvarına asan Nazmiye Özgün, gelen müşterilere satış yapıyor. El emeği ürünler müşterilerden ilgi görüyor.
Örmeye hobi olarak başladığını belirten Nazmiye Özgün, "İşyerine gelip bir köşede örgü örerek hem vakit geçiriyor, hem de geçimimi sağlıyorum. Spor kulüplerinin forma ve amblemlerini örerek duvarlara astım.Gelen müşteriler el işlerine ilgi gösterip, giderken alıp gidiyorlar. Ben de yıllardır severek bu örücülüğü sürdürüyorum" dedi.
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