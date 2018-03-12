41 ilden 450 doktor, İstiklal Marşı'nı seslendirdi

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- İSTİKLAL Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümünde 41 ilden 450 doktor İstiklal Marşı'nın her bir ayrı ayrı dizesini okudu. Klip haline getirilen çalışma sosyal medyada ilgi gördü.
Tokat'ın Zile ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan, Doktorlar Kulübü Başkanı Bilal Öztürk, yaklaşık bir ay önce sosyal medyadan Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan meslektaşlarına ulaştı. 41 ilden 450 doktora ulaşan Öztürk, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının her bir dizesini doktor arkadaşlarına dağıtarak, okuyup videoya kaydetmelerini istedi. Doktorlar, bulundukları kentlerin önemli yerlerinde sağlık çalışanları ile birlikte dizeleri okudu. Anıtkabir, Peribacaları, Mevlana Müzesi gibi alanlarda çekilen görüntüler Öztürk'e ulaştırıldı. Öztürk, meslektaşlarından gelen video kayıtlarını klip haline getirdikten sonra sosyal medyada yayınladı. Klip kısa sürede ilgi gördü.
İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümü dolaysıyla klibi hazırladıklarını belirten Bilal Öztürk, "450 doktorumuza, sağlık çalışanlarının desteğiyle İstiklal Marşı'mızın birer dizesini okuttuk. Güzel bir çalışma oldu. Bizler doktorlar olarak her zaman devletimizin yanındayız" dedi.
Zeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklaması
Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!
Servis hostesinin okul müdürüne attığı aşk mesajları başını yaktı!
Lise öğrencisinin hayatını kabusa çeviren 30 yaşındaki zanlıya 7 yıl 9 ay hapis istendi
Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Yunan Bakan'dan flaş Türkiye sözleri: Ölümcül bir kazaya çok yakınız
Bağımsız Türkiye Partisi'nden 2019'un ilk seçim vaadi: Her kadına 2500 TL
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum