41. Uluslararası Aksu Festivali

GİRESUN (AA) - Giresun'da bazı geleneklerin yaşatılması amacıyla bu yıl 41'incisi düzenlenen "Uluslararası Giresun Aksu Festivali"ne katılan vatandaşlar, dilek tutup dereye yedi çift, bir tek taş attı, sac ayaktan geçti.
Yöre halkı tarafından hicri takvime göre 7 Mayıs yaz mevsiminin müjdecisi olarak kabul ediliyor ve bu tarihte uzun yıllardır kutlama yapılıyor.
Giresun Belediyesi tarafından bu çerçevede, yöreye özgü birtakım geleneklerin yaşatılması amacıyla organize edilen Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nin bu yıl 41'incisi düzenlendi.
Aksu Deresi'nin denizle buluştuğu yerde düzenlenen festivalde vatandaşlar, bu yıl da yerden topladıkları yedi çift, bir tek taşı sırtları dereye dönük olacak şekilde dilek tutarak fırlattı.
Vatandaşlar, bir başka geleneği yaşatmak adına da üç ayaklı sacın içinden üç kez dilek tutup geçti.
Belediye Başkanı Kerim Aksu, festivalde yaptığı konuşmada, ramazan ayının etkisiyle bu yıl yapılan etkinliğe katılımın az olduğunu söyledi.
Aksu, binlerce yıllık geleneği yaşatarak gelecek nesillere aktardıklarını ifade ederek, "4 bin yıllık bir geleneği yaşatıyoruz. Bugün burada yöre halkı dilekler tutarak sac ayaktan geçmekteler. Daha sonra Aksu Deresi'nin Karadeniz'e döküldüğü noktada dereye taş atma geleneklerimizi yerine getiriyoruz. Barışın, kardeşlik olması, savaşların yaşanmamasını diliyoruz." dedi.
Etkinlikte Ukrayna ve Gürcistan'ın yanı sıra Tekirdağ Süleymanpaşa, Bursa Osmangazi, İzmir ve Giresun halk oyunları ekipleri gösteri yaptı.
Festivale Giresun Vali Yardımcısı Vekili ve Keşap Kaymakamı Rasim Belge, Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Giresun Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.
Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festival, 22 Mayıs'ta sona erecek.
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