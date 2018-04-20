HABER

415 milyon euroya mal olan Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:27 | Son Güncelleme

KAYSERİ Entegre Sağlık Kampüsü Şehir Hastanesi'nin açılışı için yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

415 milyon euroya mal olan Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılacak

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Entegre Sağlık Kampüsü Şehir Hastanesi'nin açılışı için yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kayseri'nin yanı sıra çevredeki illere ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hastalara da hizmet sunacak 1610 yataklı hastane 415 milyon euroya mal oldu. Hastane YDA inşaat tarafından 25 yıl süreyle işletilecek.
Toplam 466 bin 379 metrekare alana sahip, içinde 14 katlı 4 kule ve çok sayıda yüksek katlı binalar bulunan Kayseri Şehir Hastanesi, 5 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Açılışı için yapılan çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ve ekibi, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi ve ekibi, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli ve ekibi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve ekibi, YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Türkiye Sağlık Direktörü Dr. Elif Sözer ve YDA yönetim ekibinin katılımı ile kampüste son incelemeler yapıldı.
Heyet, Kayseri Şehir Hastanesi'nde klinik, laboratuvar, yoğun bakım ünitesi, ameliyathane ve hasta kayıt alanlarında yapılan çalışmaları inceledi. Hastanenin açılış sürecinde, kabul aşamalarının ilki olan inşaat kabulü konusunda Bakanlık Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ve sağlık yatırım ekipleri ile özel sektör temsilcileri arasında süreç gözden geçirildi. Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı toplantıda, Şehir Hastanesi Daire Başkanı Sayit Çelebi dört kabul sürecinin olduğunu, bunların inşaat, medikal cihazlar, mefruşat ve diğer hizmetler şeklinde sıralandığını belirtti. Çelebi, inşaat kabul sürecinin ardından diğer hizmetlerin de kabulünün hep birlikte başlayacağını belirtti. Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Ramazan Benli ise kamu tarafı olarak taşınma programlarını tamamladıklarını, kabul süreçleri tamamlandıktan sonra taşınabileceklerini belirtti.

FOTOĞRAFLI

415 milyon euroya mal olan Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılacak415 milyon euroya mal olan Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılacak415 milyon euroya mal olan Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılacak415 milyon euroya mal olan Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs'ta açılacak

ETA, resmen özür diledi!ETA, resmen özür diledi!
Kritik YKS açıklaması: Öğrenciler şanslı!Kritik YKS açıklaması: Öğrenciler şanslı!
Muhalefet kulislerindeki iddia ortaya çıktı! Seçim tarihini 5 ay önce söylemişMuhalefet kulislerindeki iddia ortaya çıktı! Seçim tarihini 5 ay önce söylemiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

İlginizi Çekebilir

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!

24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!

Son dakika! İstanbul'da tur otobüsleri çarpıştı! Yaralılar öğrenciler var

Son dakika! İstanbul'da tur otobüsleri çarpıştı! Yaralılar öğrenciler var

Babası, amcası ve ağabeyi bir olup hayatını karattı

Babası, amcası ve ağabeyi bir olup hayatını karattı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

İstanbul'da terör operasyonu! DEAŞ ve PKK'ya büyük darbe

İstanbul'da terör operasyonu! DEAŞ ve PKK'ya büyük darbe

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.