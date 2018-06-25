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42. Dünya Miras Komitesi toplantısı Bahreyn'de başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 07:44 | Son Güncelleme

42. Dünya Miras Komitesi toplantısı Bahreyn'de başladı

MANAMA (AA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi toplantısı başladı.

Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberine göre, Kral Hamed bin İsa Al Halife, Veliaht Prens Selman bin Hamed Al Halife'yi toplantının açılışında kendisine vekalet etmekle görevlendirdi.

Açılış töreninde konuşan Veliaht Prens Al Halife, ülkesinin söz konusu uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmasının, Bahreyn'in kültürel ve tarihi kimliğini ortaya koymak için harcadığı mesaide önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Al Halife, kültür ve tabiat varlıkları alanında 2 binden fazla uzmanın katıldığı toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Bahreyn Kültür ve Eski Eserler Dairesi Başkanı Şeyha Mey bint Muhammed Al Halife ise söz konusu toplantının ülke için azami ehemmiyet taşıyan tarihi bir olay olduğunu söyledi.

UNESCO Genel Müdürü Audrey Azoulay ise komitenin 42. dönem toplantısının bir Arap ülkesinde düzenlenmesinin, bölgenin zengin tarihi rezervleri göz önüne alındığında çok önem taşıdığını kaydetti.

Bahreyn Kültür ve Tarihi Eserler Kurumu Dünya Miras Danışmanı Munir Boşnaki, 18 Haziran'da yaptığı açıklamada, Manama'da 24 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısına İsrail'den bir heyetin de katılacağını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
42. Dünya Miras Komitesi Bahreyn

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