422 Uygur Türkü çocuğa bayram hediyesi

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ(DHA) Kayseri'de Şehit Mehmet Polat İmam-Hatip ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Milli ve manevi değerleri eğitimi kapsamında aralarında topladıkları paralar ile aldıklar 422 giyim eşyası ve ayakkabıyı Kayseri'de yaşayan 422 Uygur Türkü çocuğa bayram öncesi hediye edip çifte bayram yaşattı. Kayseri'de barındırılan Uygur Türklerinin yaşadıkları lojmanda gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Müftüsü Doç.Dr. Şahin Güven, Şehit Mehmet Polat İmam Hatip ortaokulu öğretmenleri katıldı. Programda konuşan okul müdürü Hüseyin Çetinkaya, Okulumuz 2016 yılında hain FETÖ darbe girişimi sonucunda devletimize teslim edilen ve kız imam-hatip ortaokulu olarak eğitimine devam eden okuldur. Okulumuzda öğrencilerimizle birlikte yaptığımız değerler eğitimi projesi kapsamında 422 Uygur Türkü kardeşimizi sevindirmek istedik. Her yaş grubuna çorap, elbise, çamaşır ve ayakkabı aldık. Bugünde hediyelerimiz bayram öncesi onlara veriyoruz. dedi. Konuşmanın ardından İl Müftüsü Şahin Güven'in dua etti. Dua sonrası okul öğrencileri ve öğretmenleri tarafından alınan bayramlıklar Uygur çocuklara teslim edildi.



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