HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

422 Uygur Türkü çocuğa bayram hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 16:28 | Son Güncelleme

Kayseri'de Şehit Mehmet Polat İmam-Hatip ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Milli ve manevi değerleri eğitimi kapsamında aralarında topladıkları paralar ile aldıklar 422 giyim eşyası ve ayakkabıyı Kayseri'de yaşayan 422 Uygur Türkü çocuğa bayram öncesi hediye edip çifte bayram yaşattı.

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ(DHA) Kayseri'de Şehit Mehmet Polat İmam-Hatip ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Milli ve manevi değerleri eğitimi kapsamında aralarında topladıkları paralar ile aldıklar 422 giyim eşyası ve ayakkabıyı Kayseri'de yaşayan 422 Uygur Türkü çocuğa bayram öncesi hediye edip çifte bayram yaşattı. Kayseri'de barındırılan Uygur Türklerinin yaşadıkları lojmanda gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Müftüsü Doç.Dr. Şahin Güven, Şehit Mehmet Polat İmam Hatip ortaokulu öğretmenleri katıldı. Programda konuşan okul müdürü Hüseyin Çetinkaya, Okulumuz 2016 yılında hain FETÖ darbe girişimi sonucunda devletimize teslim edilen ve kız imam-hatip ortaokulu olarak eğitimine devam eden okuldur. Okulumuzda öğrencilerimizle birlikte yaptığımız değerler eğitimi projesi kapsamında 422 Uygur Türkü kardeşimizi sevindirmek istedik. Her yaş grubuna çorap, elbise, çamaşır ve ayakkabı aldık. Bugünde hediyelerimiz bayram öncesi onlara veriyoruz. dedi. Konuşmanın ardından İl Müftüsü Şahin Güven'in dua etti. Dua sonrası okul öğrencileri ve öğretmenleri tarafından alınan bayramlıklar Uygur çocuklara teslim edildi.

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durumBedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum
İBB Başkanı Uysal'dan Şile'de İBB Başkanı Uysal'dan Şile'de "baraj" açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

İYİ Parti'den AK Parti'yi kızdıracak açıklama: Erdoğan'ı kim yenecekse ona oy versinler!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

Acun Ilıcalı bilgi sızdıranları affetmedi!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Araştırma: Türkiye'nin 4'te 3'ü iklimden endişeli, büyük çoğunluğun ilk tercihi ise güneş enerjisi

Araştırma: Türkiye'nin 4'te 3'ü iklimden endişeli, büyük çoğunluğun ilk tercihi ise güneş enerjisi

Meral Akşener'den 'Abdullah Gül' açıklaması

Meral Akşener'den 'Abdullah Gül' açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' şoku! İşte Erdoğan'a ödeyeceği para

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' şoku! İşte Erdoğan'a ödeyeceği para

Hastane bahçesinde toprağa gömülü cenin bulundu!

Hastane bahçesinde toprağa gömülü cenin bulundu!

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Saadet Partili başkan afiş kavgasında yaralandı

Saadet Partili başkan afiş kavgasında yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.