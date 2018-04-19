42'nci Turizm Haftası Beyoğlu'nda öğrencilerle kutlandı

İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU Belediyesi 42'nci Turizm Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle birlikte gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

42'inci Turizm Haftası Turizmin kalbi Beyoğlu’nda düzenlenen özel etkinlikle kutlandı. Beyoğlu Belediyesi tarafından Katip Mustafa Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin müzik dinletileri, halk oyunları ve tiyatro gösterimleri ile hünerlerini sergilediği etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan yedi bölgeye ait lezzetler katılımcıların beğenisine sunuldu. Gösterilerin ardından stantları tek tek gezen Başkan Demircan, tüm yöresel lezzetlerin tadına bakarak, öğrencilere tam not verdi.

Okul bahçesinde kurulan alanda düzenlenen etkinliğe; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve İlçe Kaymakamı Savaş Ünlü, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.