43. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

PARİS (AA) - "Fransa'nın Oscar'ı" olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu.
Başkent Paris'te düzenlenen törende, bu yıl 43'üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte Fransız Robin Campillo'nun yönettiği "120 Battements Par Minute", en iyi film ve en iyi senaryo ödüllerine layık görüldü. Bu filmin müziği ise en iyi film müziği seçildi.
Jeanne Balibar, "Barbara" filminde gösterdiği performansla en iyi kadın oyuncu, Swann Arlaud de "Petit Paysan" yapıtındaki başarısıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.
En iyi kısa film ödülü Alice Vial'in yönettiği "Les Bigorneaux", en iyi animasyon filmi ödülü ise Benjamin Renner ve Patrick Imbert'in "Le Grand Mechant Renard Et Autres Contes" yapıtlarına gitti.
Albert Dupontel da "Au Revoir La-Haut" filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı.
Antoine Reinartz, "120 Battements Par Minute" filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu, Sara Giraudeau, "Petit Paysan" filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü elde etti.
En iyi yabancı film ödülü ise Rus yönetmen Andrei Zviaguintsev'in "Faute D'amour" adlı eserine verildi.
Cesar'ın bu yılki "onur ödülüne" İspanyol oyuncu Penelope Cruz layık bulundu. Törenin "ustalara saygı" bölümü ise geçen sene temmuz ayında hayatını kaybeden Fransızların ünlü oyuncusu Jeanne Moreau'ya ayrıldı.
Törene katılanlar cinsel saldırı ve tacizleri protesto etmek için beyaz kurdele taktı.
Cesar Sinema Ödülleri, 1975'ten bu yana Fransız sinemasının en iyilerini ödüllendiriyor.
Son dakika Denizli'de bombalı tuzak! Trafiğe kapatıldı
Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!
Putin, dünyaya rest çekti: Bizi dinleme zamanınız geldi
ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı
Samsung Galaxy S9+ "En iyi kameraya sahip telefon" seçildi!
Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı
Padişahların sırları
Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!
Korkunç cinayet: Ya borcunu ver ya da eşini!
Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru için sistem açıldı! MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen alacak!
Film yıldızı itiraf etti! Meğer 4 yıl önce...
Otobüs kaçıran dört küçük kafadar İstanbul'u birbirine kattı
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum