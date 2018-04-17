43. Dünya Satranç Olimpiyatı'na doğru

TİFLİS (AA) - Gürcistan'ın Batum kentinde bu yıl düzenlenecek 43. Dünya Satranç Olimpiyatı'na 189 ülkeden 4 bin satranç oyuncusunun katılması bekleniyor.
23 Eylül-6 Kasım tarihler arasında gerçekleştirilecek 43. Dünya Satranç Olimpiyat'nın resmi tanıtımı başkent Tiflis'te yapıldı.
Gürcistan Kültür ve Spor Bakanı Mikheil Giorgadze, bir otelde düzenlenen tanıtımda yaptığı konuşmada, Batum'da bu yıl düzenlenecek satranç olimpiyatının ülkenin turizm potansiyelinin ve tanınırlığının artırılması için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.
"Sonbaharda hepimizi harika bir satranç bayramı bekliyor." diyen Giorgadze, 43. Dünya Satranç Olimpiyatı'na 189 ülkeden 4 bin satranç oyuncusu katılmasının ve 10 bin ziyaretçinin gelmesinin beklendiğini belirtti.
Giorgadze ayrıca, Gürcistan'a güvendiği için Dünya Satranç Federasyonu'na teşekkür etti.
Tanıtım toplantısına, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti Başkanı Zurab Pataradze, Avrupa Satranç Birliği Başkanı Zurab Azmaiparaşvili, Gürcistan Satranç Federasyonu Başkanı Giorgi Giorgadze, Dünya Satranç Federasyonu (FİDE) Geçici Başkanı Georgios Makropropolis, olimpiyatın iyi niyet Elçisi Vişvanatan Anand da katıldı.
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