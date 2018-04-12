43 günlük bebek kalbi durdurularak sağlığına kavuştu

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Bosna Hersek'te kalp hastası olarak dünyaya gelen ve hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Adijan bebek, kalbi durdurularak yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Saraybosna'da 2 yıl önce evlenen Medine-Bekir Kahriman çifti, dünyaya gelen erkek evlatlarına Adijan adını verdi. Çiftin ebeveyn olma sevinci, 10 gün sonra hastanedeki kontrolde konulan teşhisle hüzne dönüştü.

Kalbinden çıkan ve kanı organa taşıyan ana iki damarın ters olduğunun belirlenmesi ve hayati tehlikesi bulunması üzere Adijan bebek, acil koduyla Türkiye'ye gönderildi. Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek, Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde tedavi altına alınan 43 günlük bebek, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu başkanlığında yapılan "arterial switch" ameliyatı ile şifa buldu.

Yaklaşık 5 saat süren ameliyatta Sarıoğlu'na 10 kişilik sağlık ekibi eşlik etti.

- "Zamanında ameliyat etmeseydik hayatını kaybederdi"

Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu, AA muhabirine, doğuştan kalp hastası Adijan bebeğin, "büyük damarların trans pozisyonu ve karıncıklar arası delik" tanısı ile hastaneye giriş yaptığını, hastalığı dolayısıyla nefes alıp vermekte güçlük çektiğini söyledi.