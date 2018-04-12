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43 günlük bebek kalbi durdurularak sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 11:20 | Son Güncelleme

Bosna Hersek'te doğuştan kalp hastası 43 günlük bebek, Türkiye'de kalbi durdurularak yapılan ameliyatla hayata tutundu - Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sarıoğlu: - "Adijan bebek yapılan ameliyatla tamamen sağlığına kavuşmuş oldu. Şimdi normal kalpli bir bebek oldu. Eğer biz zamanında ameliyat etmeseydik hayatını kaybederdi. Şimdi bir ömür kazanmış oldu" - Anne Kahriman: - "Çocuğum büyüdüğünde Türkiye'de ve hastanede bize gösterilen ilgiyi bizzat anlatacağım"

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Bosna Hersek'te kalp hastası olarak dünyaya gelen ve hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Adijan bebek, kalbi durdurularak yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Saraybosna'da 2 yıl önce evlenen Medine-Bekir Kahriman çifti, dünyaya gelen erkek evlatlarına Adijan adını verdi. Çiftin ebeveyn olma sevinci, 10 gün sonra hastanedeki kontrolde konulan teşhisle hüzne dönüştü.

Kalbinden çıkan ve kanı organa taşıyan ana iki damarın ters olduğunun belirlenmesi ve hayati tehlikesi bulunması üzere Adijan bebek, acil koduyla Türkiye'ye gönderildi. Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek, Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde tedavi altına alınan 43 günlük bebek, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu başkanlığında yapılan "arterial switch" ameliyatı ile şifa buldu.

Yaklaşık 5 saat süren ameliyatta Sarıoğlu'na 10 kişilik sağlık ekibi eşlik etti.

- "Zamanında ameliyat etmeseydik hayatını kaybederdi"

Prof. Dr. Tayyar Sarıoğlu, AA muhabirine, doğuştan kalp hastası Adijan bebeğin, "büyük damarların trans pozisyonu ve karıncıklar arası delik" tanısı ile hastaneye giriş yaptığını, hastalığı dolayısıyla nefes alıp vermekte güçlük çektiğini söyledi.

Tetkiklerin ardından zorlu ve karmaşık bir ameliyat sürecinin başladığını anlatan Prof. Dr. Sarıoğlu, başarılı geçen operasyonla kalbi besleyen damarların yerini değiştirdiklerini, kalbin içindeki bölmede yeni bir tünel açtıklarını vurguladı.

Söz konusu hastalığın nadir görüldüğünü dile getiren Sarıoğlu, "Adijan bebek yapılan ameliyatla tamamen sağlığına kavuşmuş oldu. Şimdi normal kalpli bir bebek oldu. Eğer biz zamanında ameliyat etmeseydik hayatını kaybederdi. Şimdi bir ömür kazanmış oldu." dedi.

- Kalbi durdurularak ameliyat edildi

Bebek kalbinin küçük bir ceviz büyüklüğünde olduğuna dikkati çeken Sarıoğlu, bebeğin kalbini ameliyat sırasında yaklaşık 1,5 saat durdurduklarını, ardından da içini açarak operasyonu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bu tür ameliyatların dünyanın belli başlı büyük merkezlerinde yapılabildiğinin altını çizen Sarıoğlu, şunları söyledi:

"Bosna'da teknolojik imkanlar, sosyo-ekonomik imkanlar bu kadar gelişmiş değil. Bu ameliyatlar dünyanın belli başlı büyük merkezlerinde ancak başarıyla yapılabilmektedir. O nedenle bize Türkiye'nin etrafındaki tüm ülkelerden, Orta Doğu'dan, Balkanlar'dan, Türk ülkelerinden, Kıbrıs'tan, Ukrayna ve Rusya'dan hastalar gelmektedir. Türkiye bu konuda önemli bir referans merkezidir. Dolayısıyla Bosna'dan, Romanya'dan, Bulgaristan'dan, Makedonya'dan çok sayıda hastamız var."

Bebeğin gündelik hayatını normal fonksiyonlarıyla yaşayacağını belirten Sarıoğlu, Adijan bebeğin 3 kilogram ve gayet sağlıklı olduğunu sözlerine ekledi.

- "Çocuğum büyüdüğünde gösterilen ilgiyi anlatacağım"

Anne Medine Kahriman, çocuğunun hastalığını öğrendikten sonra mutluluklarının hüzne dönüştüğünü, bu durum üzerine günlerce ağladığını belirtti.

Anne Kahriman, "Evladımı hayati tehlikesi bulunduğu için Saraybosna'da yapılan ilk tedavinin ardından ambulans uçakla Türkiye'ye getirdik. Burada birkaç gün yoğun bakımda kaldı, ardından da ameliyatı gerçekleşti. Şimdi sağlık durumu iyi. Ameliyatı yapan doktorumuza ve bize yakın ilgi gösteren, çocuğumu çocukları gibi sahiplenen hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çocuğum büyüdüğünde Türkiye'de ve hastanede bize gösterilen ilgiyi bizzat anlatacağım." diye konuştu.

Türkiye'de şifa bulan Adijan bebek ile evladının sağlığına kavuşmasıyla yüzü gülen anne Medine, önceki gün ülkelerine döndü.

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