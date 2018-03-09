43 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY adına eylem ve faaliyette bulunduğu tespit edilen 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ÖĞRETMENLER HAKKINDA GÖZALTI KARARI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan okullarında görev yapan 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiği" belirtildi. Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara ve 19 ilde devam ettiği bildirildi.

AA