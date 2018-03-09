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43 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 09:00 | Son Güncelleme

Konya merkezli 43 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı oldukları iddia edilen 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

43 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY adına eylem ve faaliyette bulunduğu tespit edilen 84 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ÖĞRETMENLER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kapatılan okullarında görev yapan 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 92 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiği" belirtildi. Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara ve 19 ilde devam ettiği bildirildi.

AA

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Son dakika Konya FETÖ PDY

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Tek bir suç delili olmadan yukarıdan gelen isimleri hukuksuz şekilde tutukluyorlar. Bu durumda olan onlarca tanıdığım var. Aslında hepimizin bir yakını kesinlikle bu durumda. Ama korkumuzdan arayip soramiyoruz. Biraz cesaret edip soruştursaniz haksızlıkları göreceksiniz
Benim anlamadığım afam bırakmadılar herkesi tutukladılar Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
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