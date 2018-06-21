"43. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri"ni kazananlar açıklandı

İSTANBUL (AA) - 2017-2018 tiyatro döneminde sahnelenen ve öncelikli olarak Türk yazarlar tarafından yazılan oyunlara verilen "43. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri"ni kazananlar belli oldu.
Gazeteci, yazar ve eleştirmen Hayati Asılyazıcı'nın Seçici Kurul Başkanlığı'nı üstlendiği jüri tarafından yapılan değerlendirmede, İsmet Küntay Onur Ödülü'ne gazeteci, yazar Hıfzı Topuz layık görüldü.
"Hayati Asılyazıcı Tiyatro Özel Ödülü" tiyatrobilimci, yazar, eleştirmen Prof. Dr. Özdemir Nutku'ya, "Nadide Küntay Emek Ödülü" tiyatro ve sinema oyuncusu Zuhal Olcay'a, "İsmet Küntay Tiyatro Özel Ödülü" "Kürklü Venüs" oyunundaki başarılı yorumuyla oyuncu Pervin Bağdat'a ve "Tiyatro Sahnekarlar" tarafından sahnelenen "Çehov Kabare" oyununa verildi.
"İsmet Küntay Seçici Kurul Özel Ödülü" KATS Sahne Sanat ve Eğlence Merkezi'nin, "İsmet Küntay Yerel Tiyatro Ödülü"
0482 - Romeo ve Juliet adlı yapımın, "İsmet Küntay Türk Dili ve Türk Tiyatrosunu Uluslararası Alanda Tanıtım Ödülü" Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu'nun, "En İyi Oyun Yazarı Ödülü" Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker'in, "En İyi Yapım Ödülü" BKM Tiyatro tarafından sahnelenen Hababam Sınıfı'nın, "En İyi Yönetmen Ödülü" Hiç Kimsenin Öyküsü adlı yapımdaki yönetimiyle Okday Korunan'ın oldu.
"En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"ne Gülsüm Soydan, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"ne Mustafa Şen, "İsmet Küntay Özendirme Ödülü"ne ise "ODTÜ Müzikal Topluluğu" layık görüldü.
"En İyi Dramaturg Ödülü" Eren Aysan'a, "En İyi Sahne Tasarımı Ödülü" Behlüldane Tor'a, "En İyi Giysi Tasarımı Ödülü" Medina Yavuz Almaç'a, "En İyi Işık Ödülü" Mustafa Bal'a, "En İyi Müzik Ödülü" Alper Maral'a, "En İyi Çocuk Oyunu Ödülü" ise "Otobüs Durağında Üç Bencil" oyununa verildi.
Seçici Kurulu'nda Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Turgay Oğuz, Emine Şahinkaya'nın da yer aldığı ödüllerin takdim tarihi ilerleyen günlerde açıklanacak.
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