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44 yıl sonra, gazi oldukları Kıbrıs'a uğurlandılar

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 18:39 | Son Güncelleme

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - KIBRIS Barış Harekatı'na 1974 yılında Sivas'tan katılan gaziler, belediyenin organizasyonu ile 44 yıl sonra ziyaret ve gezi amacıyla savaştıkları topraklara uğurlandı.

Sivas'tan Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 20 Kıbrıs Gazisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yolcu edildi. Sivas Belediyesi tarafından organize edilen programda ilk olarak 20 gazi KKTC gidip savaştıkları topraklarda şehitlikleri ziyaret ederek anılarını tazeleyecek. Yolculuk öncesi Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret eden gaziler teşekkür etti. Burada konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın, "Biz bu programı gazilerimizin talebi üzerine çok öncesinden planlamıştık. Sivas'taki Kıbrıs gazilerimizin tamamını davet ettik. Ancak 40 gazimiz katılabileceklerini bize bildirdi. Biz de iki grup şeklinde bu ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Zeytin Dalı Harekatı'na denk gelmesi de böyle bir programın anlamını bir kat daha artırmış oldu. Şu anda Afrin'de terörle mücadele eden bütün kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bir çok gazimize sordum. 44 yıldır Kıbrıs'a gitme fırsatı ve imkanı bulamamışlar. En azından o anıların geçtiği, onur vesilesi olan o toprakları tekrar ziyaret etmeleri kanaatiyle böyle bir çalışma başlattık. Bugün kendilerini tekrar o topraklara uğurlayacağız" dedi.

Sivas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı ise böyle bir programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Kıbrıs gazileri ise 44 yıl sonra ilk defa Kıbrıs'a gideceklerini belirterek, heyecanlı olduklarını söyledi. İlk 20 kişilik kafilenin ziyaretinin ardından ikinci kafilenin Kıbrıs'a gönderileceği öğrenildi.

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