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45 günde Arapça öğrendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 20:01 | Son Güncelleme

ÖNDER tarafından düzenlenen 45 günlük Arapça kampına katılan üniversite öğrencileri, zorlu ve disiplinli eğitim programının sonunda düzenlenen etkinlikte sertifikalarını aldılar

İSTANBUL (AA) - ÖNDER tarafından Çengelköy Yükseköğrenim Yurdu'nda düzenlenen "45 günde Arapça anlama ve konuşma melekesi kampı" programına katılan 85 öğrenci eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika aldılar.

Öğrenciler için Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, kampa Türkiye ve çeşitli bölge ülkelerinden katılan öğrenci ve eğitimcilerin yanı sıra aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, kampla ilgili slayt ve kursu başarıyla tamamlayan öğrenci ve eğitimcilerin konuşmalarıyla devam etti.

Proje Uzmanı ve yönetmeni Ahmet Ziya İbrahimoğlu, yaklaşık 8 yıl önce başladıkları programda ilk olarak Arapça'yı sevmeyen öğrencilerle yola çıktıklarını ifade ederek gelinen noktada çok başarılı bir eğitim modeli oluşturduklarını belirtti.

İbrahimoğlu, kampta cep telefonunu kullanmayı ve Türkçe konuşmayı yasakladıklarını ve sıkı bir disiplinle başarıyı elde ettiklerini kaydetti.

Programda konuşan ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu ise günümüzde Arapça'yı yeni model ve tekniklerle daha hızlı, daha kalıcı, daha pratik şekilde öğrenme zorunlulukları olduğunu söyledi.

Arapça'nın yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Bekiroğlu, "Bugün artık sadece köyümüzde, şehrimizde kalmıyoruz, yurt dışına da gidiyoruz. Bu kamp programı için yurt dışından hocamız gelip derslerini verip tekrar dönüyor. Dünya gerçekten küçüldü. Bu küçülen dünyada Arapça'nın Müslümanların ortak dili olduğuna inanıyoruz. İslam dünyası ya da başka coğrafyalarda yaşayan Müslümanların öncelikle Arapçayı öğrenmeleri gerekir. Aşama aşama zaman içerisinde Arapça bir ilim ve bilim dili olacaktır. Bu 1200'lü, 1400'lü yıllarda oldu ve Avrupa'da insanlar ilim, bilim ve felsefe öğrenmek için Arapça öğrenmek zorundaydılar." şeklinde konuştu.

Dini hassasiyeti olan insanlarla, ilahiyatlarla, imam hatipler ve Arapça ile ilgili tartışmaların fazla önemsenmemesi gerektiğini vurgulayan Bekiroğlu, "Biz bu algı operasyonlarına kulak vermeden, kararlı bir biçimde, nitelikli ve kalıcı tohumlar ekmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda çeşitli kategorilerde dereceye giren öğrencilere ve eğitimcilere plaket verilirken kampı başarıyla tamamlayan öğrencilere de sertifikaları verildi.

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ÖNDER Çengelköy Yükseköğrenim Yurdu ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu

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