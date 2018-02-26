HABER

4,5 yaşındaki küçük çocuğun bitki sevgisi sosyal medyada ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 14:05 | Son Güncelleme

Erzincan’da yaşayan 4,5 yaşındaki Deniz Karakaş isimli çocuk arkadaşı tarafından topraktan koparılarak, kendisine verilen Karahindiba bitkisine olan üzüntüsünü gözyaşları içinde ailesiyle paylaştı.Topraktan koparılan Karahindiba bitkisinin yaprakları dökülecek diye üzülen 4,5 yaşındaki Deniz Karakaş isimli çocuk doğa sevgisini gözyaşları içinde ailesine anlatmaya çalıştı.Deniz Karakaş’ın babası tarafından çekilen görüntüde küçük çocuk, avuçları arasına aldığı Karahindiba bitkisini, “ne kadar sarı açmış, artık sarılıkları dökülüp gidecek” diyerek ifade etti.

4,5 yaşındaki küçük çocuğun bitki sevgisi sosyal medyada ilgi odağı oldu

Erzincan’da yaşayan 4,5 yaşındaki Deniz Karakaş isimli çocuk arkadaşı tarafından topraktan koparılarak, kendisine verilen Karahindiba bitkisine olan üzüntüsünü gözyaşları içinde ailesiyle paylaştı.
Topraktan koparılan Karahindiba bitkisinin yaprakları dökülecek diye üzülen 4,5 yaşındaki Deniz Karakaş isimli çocuk doğa sevgisini gözyaşları içinde ailesine anlatmaya çalıştı.
Deniz Karakaş’ın babası tarafından çekilen görüntüde küçük çocuk, avuçları arasına aldığı Karahindiba bitkisini, “ne kadar sarı açmış, artık sarılıkları dökülüp gidecek” diyerek ifade etti. Küçük çocuğun anne ve babasının “doğada birçok çiçek var onları koruruz” demesine küçük çocuk, “hayır bunu da korumak istiyorum” diyerek tepkisi gösterdi. Daha sonra babasının Karahindiba bitkisini saksıya dikme fikrini kabul eden küçük çocuk annesiyle birlikte bitkiyi saksıya diktiler.
Görüntüleri çeken ailesi tarafından sosyal medya hesabına yüklenen görüntüler kısa süre içinde ilgi odağı olurken, 4,5 yaşındaki küçük çocuğunun baharın gelmesiyle birlikte bahçeleri, kırları renklendiren göz alıcı Karahindiba bitkisine olan merhameti izleyenleri duygulandırıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Sefer görev emriyle ilgili Hükümetten son dakika açıklama!

Sefer görev emriyle ilgili Hükümetten son dakika açıklama!

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öfkesi dinmiyor: Yanlış yapmışız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öfkesi dinmiyor: Yanlış yapmışız!

'Eşim maaşını şans oyunlarına yatırıyor'

'Eşim maaşını şans oyunlarına yatırıyor'

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı!

Fenerbahçe taraftarından Aykut Kocaman isyanı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mahalle Afet Gönüllüleri göreve hazır

Mahalle Afet Gönüllüleri göreve hazır

Öğrencilere kayak eğitimi

Öğrencilere kayak eğitimi

Başkan Saraoğlu’ndan Başsavcı Gürlek’e ziyaret

Başkan Saraoğlu’ndan Başsavcı Gürlek’e ziyaret

Milletvekili Aydemir “Erzurum her köyüyle bir milli asalet adresidir”

Milletvekili Aydemir “Erzurum her köyüyle bir milli asalet adresidir”

Budak’ın “Sağlık Yönetiminde Klinik Liderlik” isimli kitap yayınlandı

Budak’ın “Sağlık Yönetiminde Klinik Liderlik” isimli kitap yayınlandı

Başkan Hiçyılmaz: “Ar-ge’ye dayalı üretim yapan şirket sayımızı artırmayı hedefliyoruz”

Başkan Hiçyılmaz: “Ar-ge’ye dayalı üretim yapan şirket sayımızı artırmayı hedefliyoruz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.