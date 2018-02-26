4,5 yaşındaki küçük çocuğun bitki sevgisi sosyal medyada ilgi odağı oldu

Erzincan’da yaşayan 4,5 yaşındaki Deniz Karakaş isimli çocuk arkadaşı tarafından topraktan koparılarak, kendisine verilen Karahindiba bitkisine olan üzüntüsünü gözyaşları içinde ailesiyle paylaştı.
Topraktan koparılan Karahindiba bitkisinin yaprakları dökülecek diye üzülen 4,5 yaşındaki Deniz Karakaş isimli çocuk doğa sevgisini gözyaşları içinde ailesine anlatmaya çalıştı.
Deniz Karakaş’ın babası tarafından çekilen görüntüde küçük çocuk, avuçları arasına aldığı Karahindiba bitkisini, “ne kadar sarı açmış, artık sarılıkları dökülüp gidecek” diyerek ifade etti. Küçük çocuğun anne ve babasının “doğada birçok çiçek var onları koruruz” demesine küçük çocuk, “hayır bunu da korumak istiyorum” diyerek tepkisi gösterdi. Daha sonra babasının Karahindiba bitkisini saksıya dikme fikrini kabul eden küçük çocuk annesiyle birlikte bitkiyi saksıya diktiler.
Görüntüleri çeken ailesi tarafından sosyal medya hesabına yüklenen görüntüler kısa süre içinde ilgi odağı olurken, 4,5 yaşındaki küçük çocuğunun baharın gelmesiyle birlikte bahçeleri, kırları renklendiren göz alıcı Karahindiba bitkisine olan merhameti izleyenleri duygulandırıyor.
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