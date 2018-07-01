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45 yıllık gökyüzü kariyerini, pilot oğluyla noktaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 11:59 | Son Güncelleme

THY'nin kaptan pilotu Kemal İnce, 45 meslek kariyerinin veda uçuşunu, kendisi gibi pilot olan oğlu ile gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) kaptan pilotu Kemal İnce, 45 yıllık gökyüzü kariyerinin veda uçuşunu, Dalaman-İstanbul seferi ile yaptı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, havayolu şirketinin en deneyimli ve A330 filosu pilotlarından olan Kemal İnce, dün TK2557 kodlu Dalaman-İstanbul uçuşuyla gökyüzüne veda etti.

İnce'nin 45 yıllık kariyerinin son uçuşunda, kendisi gibi THY filosunda görevli olan oğlu Kaptan Pilot İnanç İnce de yer aldı.

Sinop'ta 1953'te dünyaya gelen ve 17 yaşında Hava Harp Okulu ile havacılık dünyasına adım atan Kaptan İnce, ilk uçuşunu 1973'te gerçekleştirdi.

THY ailesine 1993'te katılan kaptan pilot 45 yılda, 14 farklı uçak tipinde, yaklaşık 26 bin saatini, bulutların üzerinde uçarak geçirdi.

Son seferinde oldukça özel anlar yaşayan Kemal İnce'yi uçuşun sonunda ekip arkadaşları, ailesi ve sevdikleri çiçekle karşıladı.

Kemal İnce, veda uçuşunda yaptığı konuşmada, "45 yıl dile kolay ancak insan ömrü için çok uzun bir dönem. Pilotluk ise çok özel bir meslek, bulutlarla haşır neşir olmak çok güzeldi. Bugünse son uçuşumu gerçekleştirdim. 45 yıldır o kadar alıştım ki yarın ne hissederim bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Pilot olma hayali kuran tüm gençlere Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünü hatırlatan İnce, istikballeri için THY Uçuş Akademisi'ne başvurarak hayallerini gerçekleştirebileceklerini aktardı.

THY'nin genç pilotu İnanç İnce de çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Uzun bir uçuş kariyerinin ardından güzel bir vedada birlikteyiz. İnşallah böyle güzel geçen yıllar bize de nasip olur. Babamın mesleğini tercih ederek pilot oldum, benim çocuklarımın ve yeğenlerimin de dedelerinin açtığı yolda pilot olmaların çok isterim." dedi.

Pilot Kemal İnce, Dalaman-İstanbul uçuşunda yolcularına da duygusal bir anons yaptı.

İnce'nin, "Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, Kaptan pilotunuz Kemal İnce olarak sizlere 45 yıllık pilotluk mesleğimin son uçuşundan sesleniyorum. Bu uçuş ile birlikte benim için bir tutku olan pilotluk serüvenimi tamamlamış olacağım. Bundan sonraki yaşantımda sevgili ailem ile daha çok zaman geçirecek ve 45 yıllık maceramı torunlarıma anlatacağım. Sizlere ve Türk Hava Yolları ailesine uçuşlarında emniyetli inişler, yaşamlarında sağlık ve mutluluk diliyorum" anonsu, uçaktaki 305 yolcu tarafından alkışlandı.

Bu arada, THY'nin Basın Müşaviri Yahya Üstün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son uçuşunda dahi ilk uçuşuymuş gibi heyecanla havalanan kaptan pilotumuz Kemal İnce, 45 yıl önce başlayan kariyerine veda etti. Kendisine katkılarından dolayı teşekkür eder, sağlıklı ve mutlu bir emeklilik dileriz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
emekli Kaptan pilot Kemal İnce THY

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