45 YILLIK PİLOTTAN GÖKLERE DUYGUSAL VEDA

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA

THY'nin en deneyimli pilotlarından olan ve Airbus 330 filosunda görevli kaptan pilot Kemal İnce, dün TK- 2557 sefer sayılı Dalaman-İstanbul uçuşuyla mesleğine veda etti. Kemal İnce’nin 45 yıllık kariyerinin son uçuşunda kendisi gibi THY filosunda görevli olan oğlu kaptan pilot İnanç İnce de yolcu olarak yer aldı.

3 YILINI BULUTLARIN ÜZERİNDE GEÇİRDİ

1953 yılında Sinop’ta doğan ve 17 yaşında Hava Harp Okulu ile havacılık dünyasına adım atan İnce, ilk uçuşunu 1973 yılında gerçekleştirdi. 1993 yılında THY ailesine katılan kaptan pilot, 45 yılda 14 farklı uçak tipinde yaklaşık 26 bin saatini, yani 3 yılını bulutların üzerinde uçarak geçirdi. Deneyimli pilot, son uçuşunda oldukça özel anlar yaşadı. Kemal İnce’yi uçuşun sonunda ekip arkadaşları, ailesi ve sevdikleri çiçekle karşıladı.

GENÇLERE GÖKYÜZÜ DAVETİ

Veda uçuşuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kemal İnce, “45 yıl dile kolay ancak insan ömrü için çok uzun bir dönem. Pilotluk ise çok özel bir meslek, bulutlarla haşır neşir olmak çok güzeldi. Bugünse son uçuşumu gerçekleştirdim. 45 yıldır o kadar alıştım ki yarın ne hissederim bilmiyorum. Pilot olma hayali kuran kadın, erkek tüm gençlere Atatürk’ün sözünü hatırlatmak isterim; istikbal göklerdedir. İstikballeri için Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi’ne başvurarak hayallerini gerçekleştirebilirler" dedi.