450 muhtar yurt dışına götürüldü

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezileri organize edilmesi talimatı üzerine, 450 muhtar İspanya'nın Endülüs bölgesine götürüldü. Yıl sonuna kadar 2 bin muhtarın Endülüs ve Kudüs'ü görmesi, umre ziyareti yapması hedeleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezileri organize edilmesi talimatı üzerine İçişleri Bakanlığı ve Kültür Turizm Bakanlığı koordinesinde 10 Nisan'da 50 muhtardan oluşan ilk kafile İspanya’nın Endülüs bölgesine götürüldü. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde her hafta bir grubun yurt dışına götürüldüğü programda ilk etapta yıl sonuna kadar toplam 2 bin muhtarın yurt dışını ziyaret etmesi sağlanacak. Bin muhtar İspanya Endülüs bölgesine, 650 muhtar Suudi Arabistan'da umreye ve 350 muhtarın da Küdüs'e götürülmesi planlanan program kapsamında bugüne kadar 9 gezi düzenlendi. Bu gezilerde toplam 450 muhtar, İspanya Endülüs Bölgesi'ni tanıma fìrsatı buldu.
Yurt dışı programları ile muhtarların İslam Medeniyetinin Dünya Kültürel Mirası’na tesir ettiği izleri görmeleri, bilgi, görgü ve tecrübelerini arttırıp bu tecrübelerini yaptıkları işlere yansıtmaları amaçlandı.
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