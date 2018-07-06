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450 yıllık mahalle günyüzüne çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 15:25 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ'da, Harput'un tarihinin canlandırılması için Belediye Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu'nca (KUDEB) 450 yıllık Cami Kebir Mahallesi'nde başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarıyla tarihi yapılar, temeller, ocaklar ve kürsübaşı alanları günyüzüne çıkarıldı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, Harput'un tarihinin canlandırılması için Belediye Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu'nca (KUDEB) 450 yıllık Cami Kebir Mahallesi'nde başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarıyla tarihi yapılar, temeller, ocaklar ve kürsübaşı alanları günyüzüne çıkarıldı. Kazı çalışmalarının yaklaşık 2 ay sonra biteceğini belirten KUDEB Başkanı Kadir Atıcı, "Arkeolojik çalışmalarımız bittikten sonra proje çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

Harput'ta, 1156- 1157 yıllarında Fahrettin Karaaslan tarafından inşa edilen Ulu Camii ile birlikte şekillenen 450 yıllık Cami Kebir Mahallesi'ndeki arkeolojik kazılarda sona gelindi. KUDEB Başkanı Atıcı, mahalledeki çalışmalara geçen yıl başlandığını ve büyük yol katedildiğini söyledi. Cami Kebir Mahallesi'nin, Ulu Camii ile birlikte şekillendiğini kayıt defterlerinden tespit ettiklerini kaydeden Atıcı, bu yıl çalışmaların bitirildikten sonra projelerinin çizilerek, tarihi mahallenin ayağa kaldırılacağını vurguladı.

KUDEB Başkanı Atıcı, 6 dönümlük alanda yaptıkları çalışmalarda öncelikle toprak altında kalan yapıları günyüzüne çıkarmaya başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu çalışmaların neticesinde elimize geçen dönemlere göre yapı katları çıktı. Ocaklar ve kürsübaşı alanları ortaya çıktı. Bunun dışında Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait sikkeler de ortaya çıktı. Bu sikkelerin dışında ev mimarisinde kullanılan alçı öğelere de ulaştık. Arkeolojik çalışmalarımız bittikten sonra proje çalışmalarımıza başlayacağız. Bu proje şunu anımsatıyor. Bu alanda Camii Kebir Mahallesi var. Eski fotoğraflardan gördük. Bu fotoğraflar neticesinde bu alanda bir mahalle projesi çizerek, 2019 ve 2020 yılları arasında da bu mahalleyi tekrar ayağa kaldıracağız."

Tarihi Cami Kebir Mahallesi'nde 23 hanenin olduğunu tespit ettiklerini kaydeden Atıcı,"1516 yılı tahrir defterinde 23 hanenin ve 15 tane de mücerret evin olduğu tespit edilmiştir. Bu da bize 450 veya 500 yıla yakın bir mahallenin varlığını göstermektedir. Şu an 29 işçi, 2 arkeolog ve 4 uzman stajyer arkadaş ile birlikte bu alanda kazı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

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