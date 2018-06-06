İSTANBUL (AA) - Ferhan ve Ferzan Önder ile "Amsterdam Sinfonietta", İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen "46. İstanbul Müzik Festivali"nde sahne aldı.

Aya İrini Müzesi'nde gerçekleştirilen konserde, Dobrinka Tabakova'nın "Together Remember to Dance" (Birlikte Dans Etmeyi Hatırla) adlı eserin Türkiye prömiyeri yapıldı.

Konserde ayrıca Johannes Sebastian Bach'ın Füg Sonatı'ndan "Kontrpuan I-IV, BWV 1080", "İki Piyano için Konçerto Do minör, BWV 1060", Arvo Part'ın "Fratres", Ludwig van Beethoven'ın "Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No. 11 Fa minör, op. 95 Serioso" adlı eserleriyle Astor Piazzola'nın "Libertango" eseri yorumlandı.

"Konsere Doğru Etkinlikleri" kapsamında ise besteci ve caz piyanisti Evrim Demirel, Dobrinka Tabakova ile bestecilik üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

"Aile Bağları" temasıyla yapılan festival, 12 Haziran'a kadar 17 farklı mekanda 25 konser, 19 konser öncesi etkinlik ve atölye çalışmalarıyla 500'e yakın sanatçıyı ağırlayacak.

