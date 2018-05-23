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"46. İstanbul Müzik Festivali" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 23:01 | Son Güncelleme

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı: - "Bu yıl festivalimizde yine önde gelen solist ve orkestralar, prömiyerler, disiplinlerarası konserler, söyleşiler, her yaştan müzikseverin katılımına açık ücretsiz etkinlikler yer alıyor" - Prof. Yekta Kara: - "Zaman çabuk geçiyor ama bu geçen zaman içinde İstanbullulara ve yurt genelinde bütün insanlarımıza, evrensel ölçülere uygun yapımlar sunduk" - İKSV Genel Müdürü Görgün Taner: - "Bu senenin teması 'Aile Bağları'. Bununla müziğin ne kadar evrensel, bir aile için ne kadar önemli olduğu, küçük yaştan başlayan müzik eğitiminin ve müzik kulağı gelişiminin ne denli önemli olduğunu vurgulamak istedik"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, "Aile Bağları" temasıyla gerçekleştirilen "46. İstanbul Müzik Festivali" başladı.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki etkinlikte konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, festivalin 1973'ten beri düzenlendiğini belirterek, "Festivalimiz, sanatçıların özgün, yaratıcı güçlerini ortaya koyduğu önemli bir uluslararası platform. Bu yıl festivalimizde yine önde gelen solist ve orkestralar, prömiyerler, disiplinlerarası konserler, söyleşiler, her yaştan müzikseverin katılımına açık ücretsiz etkinlikler yer alıyor. Eser siparişlerimizle kültür sanat üretiminde etkin bir rol oynamaya da devam ediyoruz. Ayrıca gençlere yönelik çalışmalarımızla da klasik müziğin geleceğine katkıda bulunuyoruz." dedi.

Eczacıbaşı, festivale destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "İstanbul Müzik Festivali'nin, bu yıl da hayatımızda yeni keşif pencereleri açacağına inanıyor, hepinize renkli ve keyifli bir festival dönemi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış törenine katılan ve festivalin bu yılki "Onur Ödülü"nü alan Prof. Yekta Kara da İKSV tarafından verilen ödülün kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu aktararak, heyecandan sesinin titrediğini dile getirdi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Kara, operada profesyonel olarak 41. yıla girdiğinin altını çizerek, "Kendimizi geliştirmek için festival bize inanılmaz fırsatlar tanıdı. Zaman çabuk geçiyor ama bu geçen zaman içinde İstanbullulara ve yurt genelinde bütün insanlarımıza, evrensel ölçülere uygun yapımlar sunduk. Yurt dışından gelen topluluklar, kendi değerlerimizi, gençlerimizi yeniden keşfetmemiz ve en üst düzeyde sanatçılar hep müzik festivali sayesinde oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Festival, İstanbul'a ve müzikseverlere büyük olanaklar sağlıyor"

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir festivalin bitip diğerinin başladığını, müzik festivalinin 12 Haziran'a devam edeceğini söyledi.

Etkinliklerin 17 farklı mekanda gerçekleşeceğini dile getiren Taner, şunları kaydetti:

"İstanbul'a yayılmış, çok güzel ve ağırlıklı olarak tarihi mekanlarda çok güzel ve birbirinden değişik konserler izleyeceğiz. Bu senenin teması 'Aile Bağları'. Bununla müziğin ne kadar evrensel, bir aile için ne kadar önemli olduğu, küçük yaştan başlayan müzik eğitiminin ve müzik kulağı gelişiminin ne denli önemli olduğunu vurgulamak istedik. Önümüzdeki senelerin de her birinde yine bir temayla ilerleyeceğiz. Bu festival, haziran ayında İstanbul'a ve müzikseverlere büyük olanaklar sağlıyor. Bu sayede İstanbul'un müzik hayatında önemli canlanmalar oluyor. Hem katkıda bulunanlara hem de izleyenlere teşekkür ediyoruz."

Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen'in de katıldığı törende, ayrıca festivale desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kadıköy Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İş Sanat, Türkiye İş Bankası, Tekfen Vakfı, Mercedes-Benz Türk AŞ, Yapı Kredi, Borusan Holding ve Borusan Sanat’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Törenin ardından Sascha Goetzel yönetiminde Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 2017 XV. Uluslararası Van Cliburn Piyano Yarışması'nın birincisi Yekwon Sunwoo ile açılış konserinde sahne aldı.

Konserde Sergei Rachmaninov'un "Piyano Konçertosu No. 3 Re minör, op. 30" ile Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin "1812 Uvertürü, Op. 49" adlı eserler yorumlandı.

Müzik festivali, 12 Haziran'a kadar 17 farklı mekanda 25 konser, 19 konser öncesi etkinlik ve atölye çalışmalarıyla 500'e yakın sanatçıyı ağırlayacak.

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