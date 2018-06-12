"46. İstanbul Müzik Festivali" sona erdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "46. İstanbul Müzik Festivali", İngiliz Oda Orkestrası eşliğinde Güher ve Süher Pekinel konseriyle sona erdi.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda, Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla gerçekleştirilen konserin yönetimini Gerard Schwarz üstlendi.

Yaklaşık olarak 2 saat süren konserde, Güher ve Süher Pekinel, İngiliz Oda Orkestrası eşliğinde, Sergei Prokofiev, Fransic Poulenc, Antonin Dvorak ve Ludwig van Beethoven'ın eserlerini seslendirdi.

- Güher ve Süher Pekinel

İlk konserlerini 6 yaşında veren ikiz kardeşler Güher ve Süher Pekinel, eğitimlerine Conservatoire de Paris ve Frankfurt Musikhochschule'da başladı.

İkili daha sonra usta piyanist Rudolf Serkin ile Philadelphia Curtis Müzik Enstitüsü'nde müzik eğitimlerini sürdürdü.

Claudio Arrau ve Leon Fleisher gibi ünlü piyanistlerle çalışarak yüksek lisans eğitimlerini Juilliard School ve Frankfurt Musikhochschule'da akademik başarıyla tamamlayan kardeşlerin uluslararası kariyerleri, Herbert von Karajan'ın kendilerini 1984 yılında Salzburg Festivali’ne davet etmesiyle ivme buldu.

Kariyerleri boyunca çok sayıda ödüle layık görülen Pekinel kardeşler, Avrupa, Uzak Doğu ve ABD'de turnelere çıkarak birçok konser verdi.

Güher ve Süher Pekinel, ayrıca üstün yetenekli çocuk ve gençlerin gelişimine Avrupa standartlarında katkıda bulunmak ve Türkiye'deki müzik eğitimini geliştirmek amacıyla, 3 eğitim projesi sürdürüyor.

